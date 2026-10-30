Mas respalda despidos en Codelco por datos de producción: “Caiga quien caiga”

“Caiga quien caiga” fue la frase con que el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, inició una publicación en redes sociales, en la que respaldó la decisión del directorio de Codelco de desvincular a ocho ejecutivos y profesionales tras detectarse irregularidades en los reportes de producción de 2024 y 2025.



“Respaldamos firmemente la determinación del directorio de Codelco de poner término a la relación laboral de ocho ejecutivos y profesionales de Chuquicamata, Ministro Hales, Salvador y Casa Matriz, tras los hallazgos de las auditorías internas y externas sobre irregularidades en los reportes de producción de los años 2024 y 2025”, publicó el biministro en su cuenta de X.



El secretario de Estado inició su publicación con la afirmación de que “la transparencia y la probidad son principios completamente intransables en nuestras empresas públicas”.



“Este paso es parte de un proceso profundo de revisión y fortalecimiento institucional para corregir deficiencias y asegurar la total confiabilidad de la información corporativa de la principal empresa de todos los chilenos”, finalizó Mas.