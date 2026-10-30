Home Economía "mas respalda despidos en codelco por datos de producción: “caiga ..."

Mas respalda despidos en Codelco por datos de producción: “Caiga quien caiga”

El biministro de Economía y Minería dijo, en su cuenta de X, que “respaldamos firmemente la determinación del directorio de Codelco de poner término a la relación laboral de ocho ejecutivos y profesionales de Chuquicamata, Ministro Hales, Salvador y Casa Matriz, tras los hallazgos de las auditorías internas y externas sobre irregularidades en los reportes de producción de los años 2024 y 2025”.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
Mas respalda despidos en Codelco por datos de producción: “Caiga quien caiga”

 “Caiga quien caiga” fue la frase con que el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, inició una publicación en redes sociales, en la que respaldó la decisión del directorio de Codelco de desvincular a ocho ejecutivos y profesionales tras detectarse irregularidades en los reportes de producción de 2024 y 2025.

“Respaldamos firmemente la determinación del directorio de Codelco de poner término a la relación laboral de ocho ejecutivos y profesionales de Chuquicamata, Ministro Hales, Salvador y Casa Matriz, tras los hallazgos de las auditorías internas y externas sobre irregularidades en los reportes de producción de los años 2024 y 2025”, publicó el biministro en su cuenta de X.

El secretario de Estado inició su publicación con la afirmación de que “la transparencia y la probidad son principios completamente intransables en nuestras empresas públicas”.

“Este paso es parte de un proceso profundo de revisión y fortalecimiento institucional para corregir deficiencias y asegurar la total confiabilidad de la información corporativa de la principal empresa de todos los chilenos”, finalizó Mas.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Internacional
Binance, plataforma de criptomonedas, sufrió millonari...

El incidente comprometió activos por US$6.300 millones, de los cuales, “hasta ahora”, lograron congelar alrededor de 3.000 millones. En tanto, la firma de investigación de blockchain TRM Labs aseguró tener “alta confianza” en que el ataque fue orquestado por TraderTraitor, grupo de hackers vinculado a Corea del Norte

Leer mas
Internacional
VIDEO: Perú prepara explanada de 70 hectáreas en base ...

La misa multitudinaria que marcará el cierre de la visita del Papa León XIV a Perú se realizará el próximo 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas, en Lima. La ceremonia tendrá lugar en una explanada de 70 hectáreas, según informó este jueves un portavoz de la organización. El recinto fue escogido para recibir a los miles de fieles que se espera que participen en la celebración religiosa.

Leer mas
Nacional
Fiscalía inicia investigación tras denuncia contra Rab...

La denuncia fue presentada por los diputados Luis Cuello (PC) y Juan Santana (PS). En tanto la investigación tendrá como objetivo determinar si los hechos denunciados son constitutivos de delito y establecer las eventuales responsabilidades penales que pudieran derivarse de ellos.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
5
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/