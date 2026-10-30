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Binance, plataforma de criptomonedas, sufrió millonario ciberataque: Sospechas apuntan a Corea del Norte

El incidente comprometió activos por US$6.300 millones, de los cuales, “hasta ahora”, lograron congelar alrededor de 3.000 millones. En tanto, la firma de investigación de blockchain TRM Labs aseguró tener “alta confianza” en que el ataque fue orquestado por TraderTraitor, grupo de hackers vinculado a Corea del Norte

Leonardo Medina
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Binance, plataforma de criptomonedas, sufrió millonario ciberataque: Sospechas apuntan a Corea del Norte

Binance, considerada la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo, sufrió un complejo ataque informático que comprometió activos por US$6.300 millones.

A través de X, la cuenta latinoamericana de la compañía indicó que “nuestra investigación inicial sugería que el incidente de seguridad podría haber involucrado una laptop comprometida”. 

“Sin embargo, nuestra investigación subsiguiente ha descubierto puntos adicionales de brecha”, añadió. 

Según consignó T13, de los mencionados US$6.300 millones, lograron congelar alrededor de 3.000 millones, “hasta ahora”. 

La cifra sería cuatro veces mayor que la cantidad afectada en lo que había sido el mayor ciberataque de este tipo. Aquello ocurrió en febrero del año pasado, con 1.500 millones de dólares sustraídos a la plataforma Bybit.

El incidente también repercutió al mercado, pues el bitcoin cayó por debajo de los US$77.000 por primera vez en más de un mes.

Hackers vinculados a Corea del Norte figuran como sospechosos 

Por su parte, la firma de investigación de blockchain TRM Labs aseguró tener “alta confianza” en que el ataque fue orquestado por TraderTraitor. Este último es un grupo de hackers vinculado a Corea del Norte. 

“Varias características de este ataque coinciden con robos anteriores vinculados a Corea del Norte”, manifestaron desde TRM.

Source Texto: La Nación/Foto: Aton
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Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

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