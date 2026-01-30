Home Nacional "masivo apagón de luz afectó a más de 30 comunas del sur del país..."

Masivo apagón de luz afectó a más de 30 comunas del sur del país

Según información preliminar, el apagón alcanzó a la Región de Los Lagos, parte de Los Ríos y zonas de La Araucanía y del Biobío, extendiéndose desde Valdivia hasta la Isla Grande de Chiloé.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
Masivo apagón de luz afectó a más de 30 comunas del sur del país

Un masivo corte de suministro eléctrico afectó este viernes, durante cerca de 30 minutos, a amplios sectores del sur del país, especialmente a la Región de Los Lagos y parte de Los Ríos.

Comunas como Puerto Montt, Osorno, Ancud, Castro, Puerto Varas y más de una treintena registraron interrupciones del servicio, informó Cooperativa.

Según información preliminar, el apagón también alcanzó zonas de La Araucanía y del Biobío, extendiéndose desde Valdivia hasta la Isla Grande de Chiloé.

Caída de un rayo

Claudio Pareja Pineda, seremi de Energía, detalló que “hubo una falla a través de la empresa Transelec en la línea de Pineo, en Puerto Montt, debido a la caída de un rayo sobre la línea, lo que generó la desconexión a lo largo de la región”.

Añadió que alrededor de las 12:00 horas se reconectó la línea, por lo que el suministro eléctrico ya se encuentra funcionando con normalidad.

Source Texto: La Nación/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Viajes
Qué hacer en Santiago: dónde tomar los mejores smoothi...

Una ruta refrescante por la ciudad para descubrir dónde tomar smoothies frutales y llenos de sabor, con locales ideales para una pausa dulce o simplemente para disfrutar algo fresco.

Leer mas
Nacional
“Trama bielorrusa”: Dictan prisión preventiva para exm...

La exjueza se mantendrá en un módulo especial del Centro Penitenciario Femenino en San Joaquín, desde donde se ha quedado desde su detención el domingo pasado. Según consignó 24Horas, el juez Cristián Sánchez explicó que Gendarmería deberá entregar los medicamentos a la imputada y una guía de alimentos adecuada debido a sus problemas de salud. Se trata de un hecho histórico, puesto que se transformó en la primera exministra de la Corte Suprema que es investigada penalmente y que queda con esta medida cautelar.

Leer mas
Nacional
Ministro Cordero dice que la cárcel de El Salvador ...

El titular de Seguridad dijo que “el modelo de El Salvador es un modelo que tiene adeptos, pero que también tiene muchos críticos, y críticos en muy distintas dimensiones”.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
10
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/