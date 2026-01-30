Masivo apagón de luz afectó a más de 30 comunas del sur del país

Un masivo corte de suministro eléctrico afectó este viernes, durante cerca de 30 minutos, a amplios sectores del sur del país, especialmente a la Región de Los Lagos y parte de Los Ríos.

Comunas como Puerto Montt, Osorno, Ancud, Castro, Puerto Varas y más de una treintena registraron interrupciones del servicio, informó Cooperativa.

Según información preliminar, el apagón también alcanzó zonas de La Araucanía y del Biobío, extendiéndose desde Valdivia hasta la Isla Grande de Chiloé.

Caída de un rayo

Claudio Pareja Pineda, seremi de Energía, detalló que “hubo una falla a través de la empresa Transelec en la línea de Pineo, en Puerto Montt, debido a la caída de un rayo sobre la línea, lo que generó la desconexión a lo largo de la región”.

Añadió que alrededor de las 12:00 horas se reconectó la línea, por lo que el suministro eléctrico ya se encuentra funcionando con normalidad.