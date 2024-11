Mateucci y la acusación de Oriana que provocó pelea con Anaís Vilches: “Hubo besos, pero no pasó a mayores”

En el capítulo de este jueves de “Palabra de Honor”, Anaís Vilches fue expulsada del reality de Canal 13, luego de tener una fuerte discusión con Oriana Marzoli, quien durante dicho conflicto, acusó que la joven le fue infiel con Luis Mateucci a su actual pareja, Marcianeke.

A raíz de esta acusación, Vilches reaccionó sumamente molesta, al punto de que en un momento le escupió a la venezolana-española, y finalmente, la influencer terminó siendo expulsada, y Marcianeke decidió acompañarla.

Después de la emisión de este episodio, y en una conversación con Publimetro, Luis Mateucci se refirió a los dichos de Oriana, y aclaró que cuando ocurrió la supuesta infidelidad, tanto él como Anaís estaban solteros.

“Con Anaís no tuvimos nada, fue un juego, un encuentro, pero nada más. La conocí, pero no hubo ninguna relación. Hubo una segunda vez porque estuvimos en un cumpleaños de un amigo en común. Sólo hubo besos, pero no pasó a mayores”, manifestó el argentino.

Asimismo, el ex “¿Ganar o Servir?” mencionó que “yo estaba grabando un videoclip y ella fue y yo, que soy bastante juguetón y estaba soltero y ella también estaba soltera y no teníamos que dar explicaciones a nadie”.

“Pero sólo fue un jugueteo. Lo que dijo Matías que me vio salir de su departamento, eso es mentira, porque yo de ahí me fui a un evento en Talca y me fui para allá”, añadió.

Por su parte, sostuvo que “Anaís es una niña que todavía no sabe lo que quiere, tiene tiempo para equivocarse y para pegarse contra la pared, como nosotros también lo hicimos. Pero ella habla muy mal de Matías y después está con él, entonces yo le cerraría un poco más la boca y me preocuparía de serle más fiel”.

Además, Mateucci analizó la expulsión de Vilches en el reality, y planteó que “ahora tengo claro que son niños y son muy inexpertos y creo que la atacó de la forma más básica. Entonces Anaís igual quedó con la espalda descubierta y no supo cómo justificarse y lo justificó con un escupitajo”.

A la vez, señaló que Oriana “sabe cómo jugar y sabía que la podía mover por ahí. Entonces la sacó juego porque estamos viendo a un Anais que no se la ve mucho participar”.