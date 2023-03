Matías Dituro descartó conflicto con Mauricio Isla: “Lo que salió en este último tiempo es falso”

Durante el transcurso de las últimas semanas, el portero de Universidad Católica, Matías Dituro, se vio envuelto en una polémica que lo relacionaba en una discusión con su compañero Mauricio Isla debido a su bajo rendimiento en el equipo “cruzado”.

Pese a que el portero ya había descartado los rumores, nuevamente lo hizo en conversación con ESPN, donde aclaró que “jamás podría tener una conversación con un compañero de esa manera, sabiendo que mi rendimiento no es el que estoy acostumbrado a tener. Sí estuviera jugando bien tampoco lo haría. Lo que sí haría es acercarme a preguntarle si anda todo bien”.

“Lo que salió en este último tiempo es falso, no tengo problemas con Mauricio (Isla). A veces no salen las cosas y nos fastidiamos, eso se puede malinterpretar, pero tampoco increpé a alguien. Somos compañeros, quizás no tengamos tanta afinidad porque nos conocemos hace muy poco, pero hay una relación sana y todos tenemos el mismo objetivo”, agregó el golero.

Ya avanzada la entrevista, Dituro se refirió a su nacionalización, donde comentó que ya envío todos los documentos a la FIFA para tener la opción de jugar por “La Roja”.

“Pudimos cumplir con todos los requisitos. Por parte del club hemos solicitado a la FIFA, mostrando documentos para recibir una aceptación y estamos a la espera de eso”, señaló.

“Eso no quiere decir que tenga que ir convocado o no, pero para saber que los papeles están todos correctos. Después, la presencia se gana en cancha. Obviamente me entusiasma mucho, pero primero quiero tener la certeza para no ilusionarme y hacerme expectativas de algo que quizás no se pueda”, cerró el portero cruzado.