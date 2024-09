Daniel Stingo recordó brutal amenaza de Tere Marinovic: “Te voy a cagar la vida”

Un intenso round virtual fue el que protagonizaron el abogado Daniel Stingo y la exconvencional Teresa Marinovic, luego de que la política acusara a la Universidad San Sebastián (USS) de ofrecer millonarios sueldos a sus compañeros de la Convención para hacer campaña por el Rechazo durante el plebiscito de salida.

“Siendo yo todavía convencional, una persona convencional también, pero no militante UDI, me comentó que la habían incluido en una lista; una nómina de personas a las que se les pagaría por hacer campaña para el plebiscito de salida”, reveló a través de sus redes sociales.

El tema fue abordado en el programa “La Voz de los Que Sobran”, espacio en el que Stingo rememoró una antigua amenaza que Marinovic le habría lanzado durante el proceso constituyente.

“Ella me dijo que me iba a cagar. Me dijo: ‘Yo te voy a cagar la vida’. Sí, me lo dijo. Y ella no puede negarlo, porque había varios asesores”, reveló el abogado.

“No me lo dijo en privado, pero lo dijo delante de otros asesores, en público”, acotó.

Tras la bomba lanzada por Stingo, fue la propia aludida quien salió a responder lo expuesto por su excompañero constituyente.

“Creo que Stingo no dimensiona que mucho más relevante que cualquier convencional de derecha, para el triunfo del rechazo, fue él mismo (¡y su aporte fue gratuito!)”, escribió a través de su cuenta de X.