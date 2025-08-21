Matthei por cambio de gabinete: “Ha sido un mal gobierno y nadie lo va a cambiar”

Desde Calama, durante su gira nacional, la candidata presidencial Evelyn Matthei (Chile Vamos, Amarillos y Demócratas) se refirió al nuevo ajuste ministerial del Presidente Gabriel Boric.



Matthei aprovechó de hacer un duro diagnóstico sobre la gestión del Ejecutivo. “Este no ha sido un buen gobierno”, afirmó, señalando que los problemas en seguridad ciudadana y déficit fiscal “ya a esta altura, nadie los puede resolver desde este gobierno”.



Matthei también cuestionó los resultados en materia laboral, destacando que “los 141 empleos que crearon en un año, eso fue lo que crearon”. A su juicio, el ciclo está definido: “Este ha sido un mal gobierno, va a terminar como un mal gobierno”.



Añadió que “ojalá puedan hacer lo más posible por Chile, pero este no ha sido un buen gobierno y nadie a esta altura lo va a cambiar”.