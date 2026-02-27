“Mentira, traición e ingratitud”: La potente reflexión de Yamila Reyna tras quiebre con Américo

La actriz y comediante argentina, Yamila Reyna, compartió un sentido mensaje en sus redes sociales, luego de su quiebre con Américo.

Mediante su cuenta de Instagram, Reyna publicó una extensa reflexión, donde lanzó algunos dardos al cantante nacional, a quien denunció por violencia intrafamiliar.

“Muchas me preguntan cómo estoy y cómo sigo adelante. Podría hacerme la fuerte y decir bonitas frases armadas de empoderamiento, pero la verdad es que tengo el alma y el corazón roto”, manifestó de entrada.

A la vez, señaló que “soy de las que pensaba que el amor es más fuerte, que el amor todo lo puede, y la desilusión de que no es así es devastador”.

“Imagínate creer en la palabra y en el corazón de alguien y decidí entregarme a ojos cerrados con lo mejor que he construido de mí, y te das cuenta que esas palabras y acuerdos no solo no se cumplen, sino que están empolvadas de mentira, traición e ingratitud”, escribió.

“¿Cómo lo hago para seguir?. Mirando mis partes rotas, aceptando que hoy estoy en el suelo, y reconocerlo para desde ahí comenzar a levantarme, y con todo ese gran amor que me quedó de quien no lo valoró, uniré todas mis pedacitos para volver a ser yo, a la que extraño tanto”, añadió.

En la misma línea, expresó que “aunque hoy sea pedacitos de mí, aún puedo ver esta mujer… la que se ha ganado todo gracias a su trabajo, la que nunca vivió a costas de un hombre”.

“La que se fue de donde quería quedarse para siempre, pero que se supo valorar aunque le sangre el corazón. Esa también soy yo…”, sostuvo.

Además, la comunicadora planteó que “está es mi confesión, honesta y desde el corazón para todas aquellas que con sus historias me ayudaron a mi”.

Por último, envió un mensaje a quienes la han juzgado sin conocer su situación. “Les deseo que jamás tengan que pasar por un dolor tan grande como el que estoy viviendo”, cerró.

