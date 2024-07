Matthei respalda veto presidencial para reponer multas en elecciones

La alcaldesa de Providencia y principal carta presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei (UDI), respaldó la presentación por parte del Gobierno de un veto para reponer las multas al voto obligatorio, medida que fue rechazada el martes por el Senado, porque los 24 votos de respaldo que obtuvo fueron inferior al quorum calificado de 28 que se necesitaban.



Al ser consultada por esta situación, Matthei se manifestó conforme con la decisión del Presidente de la República.



“Es súper importante cuidar la democracia y los países que no la cuidan son aquellos países que empiezan a cambiar las reglas del juego antes de cada elección. Eso realmente es inaceptable”, dijo.



“Tengo entendido que el Presidente de la República ya anunció un veto, yo me alegro profundamente de ello porque creo que es la forma en que los chilenos esperan que se maneje Chile, con responsabilidad por todos los lados y obviamente sin andar cambiando las reglas del juego justo antes de alguna elección, de tal manera de que me vaya un poquito mejor o un poquito peor en las próximas elecciones”, sostuvo.