“Me parece nefasto”: Fran García-Huidobro arremete contra ex notero de “Mucho Gusto” y lo acusa de falta de autocrítica

Fran García-Huidobro protagonizó un duro descargo contra Álvaro Sanhueza durante una reciente emisión de “Plan Perfecto”, de Chilevisión.

La conductora cuestionó los recientes videos publicados por el periodista. En ellos, Sanhueza ha repasado distintos episodios de su paso por TVN y Mega, además de referirse a las circunstancias de sus salidas de la televisión.

García-Huidobro aseguró que los registros del comunicador aparecen constantemente en sus redes sociales. “No he conocido a nadie de la televisión con menos sentido de la autocrítica que esa persona”, lanzó.

La animadora también recordó una de las versiones entregadas por Sanhueza sobre su salida de un matinal. Según esa versión, habría sido apartado tras hacerle sombra a Luis Jara.

Fran García-Huidobro cuestionó sus dichos sobre Luis Jara

A propósito de aquello, la conductora fue especialmente crítica con esa explicación. “Según tú, le hiciste sombra a Lucho Jara y por eso te sacaron del matinal”, afirmó.

Luego, García-Huidobro agregó: “Ni todo el jurado de Fiebre de Canto le hace sombra a Lucho Jara. Ni Diana Bolocco le hace sombra a Lucho Jara”.

Además, la animadora recordó otros dichos de Sanhueza sobre su trayectoria televisiva. Entre ellos, mencionó sus declaraciones respecto de una supuesta animadversión de una editora de prensa de TVN.

“Después, salía de no sé dónde y era porque la editora de prensa te tenía mala. Ahora que es Solabarrieta”, señaló, aludiendo también a los comentarios del periodista sobre Fernando Solabarrieta.

La dura crítica por sus comentarios sobre otros rostros

En ese contexto, García-Huidobro cuestionó la forma en que Sanhueza ha abordado públicamente sus experiencias en televisión.

“¿No tienes nada bueno que decir de nadie?”, preguntó la conductora durante el programa.

Acto seguido, apuntó directamente a la molestia que, según ella, el periodista todavía tendría por haber dejado la televisión. “¿Todavía estás enojado porque te sacaron de la tele cortando el celofán y por eso ahora estás contando los códigos de camarín?”, lanzó.

Finalmente, García-Huidobro cerró su intervención con una dura sentencia. “Francamente, me parece nefasto”, afirmó sobre los dichos del exnotero.

Por su parte, Eduardo de la Iglesia respaldó parte de la reflexión de su compañera. El panelista sostuvo que algunas personas que dejaron la televisión posteriormente comienzan a “disparar y a buscar justificaciones” sobre lo ocurrido durante sus carreras.

La conductora, además, planteó otra interpretación sobre las salidas de televisión. “A veces no es la culpa de nadie, es simplemente que la industria requiere otras caras”, señaló.

De esta manera, Fran García-Huidobro cerró su crítica con una reflexión sobre la importancia que una persona tendría que tener dentro de la industria para creer que alguien busca perjudicarla. “Y no es que alguien te odie, porque hay que ser muy importante también para que alguien te odie”, concluyó.