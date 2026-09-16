Gobierno anuncia retiro del reglamento de Seguridad Municipal tras críticas de alcaldes

El subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, anunció este miércoles el retiro del reglamento de la Ley de Seguridad Municipal que había generado reparos entre alcaldes por una disposición que podía vincularse a la cesación de sus cargos.

La autoridad informó además la creación de una mesa de trabajo con las asociaciones municipales para revisar este y los otros reglamentos pendientes de la normativa.



En un punto de prensa, junto a las asociaciones de municipios, Guerrero aseguró que “tal como lo señaló tanto el ministro Arrau como el ministro Alvarado el día de ayer, siempre existe la disposición por parte del Gobierno del Presidente Kast en revisar, corregir, adecuar y perfeccionar las distintas redacciones que el Gobierno presenta. Sobre todo cuando se trata a consideración de la Contraloría General de la República”.

“Vamos a proceder al retiro de este reglamento”

Oídas las críticas de los municipios y tras la reunión de esta jornada, el Gobierno informó que “hemos escuchado el planteamiento y vamos a proceder al retiro de este reglamento. Para perfeccionar la regulación en conjunto en esta mesa de trabajo. Y así poder dotar de seguridad, de paz a todos nuestros compatriotas que están esperando con mucha, podríamos decir, ganas, la plena entrada en vigencia de esta normativa”.



“Tomamos sus palabras (de la gente), las respetamos, las valoramos, pero también es importante reunirnos con los alcaldes, ya sea en este lugar, ya sea en el territorio. Y desde esa perspectiva delinear un trabajo que va a fortalecer en definitiva la seguridad municipal”, aseguró



El subsecretario insistió en que “nosotros estamos dictando estos reglamentos, no es tan solo un reglamento, son siete reglamentos, son un mandato que nos entregó el legislador. Y desde esa perspectiva vamos a cumplir con ese itinerario, es lo que hemos conversado con los alcaldes”.



“Seguiremos este trabajo en este caso de dictación de reglamento, este trabajo de regulación a nivel reglamentario y sin perjuicio de aquello vamos a tomar todas las observaciones que nos realizan los alcaldes porque la idea es perfeccionar, mejorar, corregir lo que se vaya a corregir para tener una mejor implementación de la Ley de Seguridad Municipal”, indicó.



Guerrero añadió que “le hemos pedido a las asociaciones que designen uno o dos representantes de carácter técnico para poder revisar estos reglamentos, y, al mismo tiempo, unificar unas redacciones que también recojan las distintas realidades de los distintos municipios de nuestro país”.



“Tenemos una convicción que la hemos tenido desde el comienzo. La seguridad se construye entre todos, con los municipios y no sin ellos”, finalizó.