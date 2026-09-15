Felipe Alessandri: “Las causales de cesación de un alcalde deben estar claramente definidas en la ley”

El alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri, dio a conocer este martes su preocupación por el reglamento de la Ley de Seguridad Municipal. Este fue ingresado recientemente por el Gobierno a la Contraloría General de la República.

Este reglamento podría establecer que el incumplimiento de algunas obligaciones podrían configurar una causal para destituir a los alcaldes.

Según consignó T13, el también presidente de la Asociación de Municipalidades para la Seguridad de la Zona Oriente (AMSZO), criticó la medida y señaló que las causales de destitución de un edil tienen que estar “claramente definidas” en la ley.

“No corresponde que un reglamento avance sobre una materia tan delicada”

“Quienes hemos respaldado decididamente la agenda de seguridad del Gobierno también tenemos el deber de advertir cuando se comete un error. No corresponde que un reglamento avance sobre una materia tan delicada como la eventual destitución de una autoridad elegida democráticamente. Las causales de cesación de un alcalde deben estar claramente definidas en la ley y no pueden ampliarse ni configurarse por medio de un decreto“, indicó.

Alessandri cuestionó además el proceso de elaboración del reglamento.

“Una disposición de esta gravedad tenía que ser discutida”

“¿Qué pasó con el trabajo previo que debía realizarse con las asociaciones de alcaldes y municipios? Una disposición de esta gravedad tenía que ser discutida. Advertida y despejada antes de llegar a la Contraloría“, sostuvo, consignó T13.

Añadió que “no basta con informar o escuchar formalmente a los municipios si sus observaciones finalmente no quedan reflejadas”.

El jefe comunal llamó al Gobierno a corregir la norma. Reiteró que “nadie está pidiendo impunidad ni pretende eludir responsabilidades”, sino que “los alcaldes debemos cumplir la ley y responder por nuestras decisiones. Pero las reglas tienen que ser claras, proporcionales y respetar la Constitución”.

“Espero que la Contraloría revise este artículo con especial rigurosidad. Y que el Gobierno tenga la disposición de corregirlo. Apoyar al Gobierno también significa decirle con franqueza cuando algo está mal”, cerró.

El Gobierno ingresó hace unas semanas a Contraloría la Ley de Seguridad Municipal, donde se fijó por decreto una causal que podría derivar en el cese de los alcaldes.

Según La Tercera, el artículo 8 del escrito indica que le corresponderá a la municipalidad “previo a proceder la designación del director de seguridad pública o del nombramiento de los inspectores de seguridad municipal, verificar los requisitos”.

Si lo anterior no se realiza, el reglamento indica que esto dará “lugar a una sanción administrativa (…) pudiendo configurar, en el caso del respectivo alcalde, la causal de cese del cargo dispuesta en el literal c) del inciso primero del artículo 60 de la ley N° 18.695“.

Cabe señalar que ese artículo establece que el alcalde será destituido en su cargo por “remoción por impedimento grave, por contravención de igual carácter a las normas sobre probidad administrativa o notable abandono de sus deberes”.