“Operación La Purga”: 18 imputados quedan en prisión preventiva tras investigación por homicidios y sicariato

Dieciocho imputados quedaron en prisión preventiva tras ser formalizados por diversos delitos en Rancagua, en el marco de la denominada “Operación La Purga”.

La Fiscalía de Análisis Criminal de O’Higgins formalizó a los sujetos por homicidio, tráfico de drogas, asociación criminal, tenencia ilegal de armas de fuego, municiones, explosivos y fuegos artificiales, recogió Emol.

El fiscal regional Aquiles Cubillos destacó el resultado de la audiencia. “El día de hoy hemos formalizado investigación en contra de 18 sujetos por este procedimiento que se realizó el día miércoles (…). Estos sujetos han sido formalizados por los delitos de homicidio, tráfico de drogas, asociación criminal, tenencia ilegal de arma de fuego, tenencia de municiones, tenencia de explosivos y fuegos artificiales”.

“Operación La Purga” incluyó el allanamiento de 187 domicilios

La investigación apunta a una organización criminal que operaba al menos desde 2024 en distintos sectores de Rancagua. En particular, la Fiscalía identificó presencia en el sector oriente y el centro de la ciudad.

Por ello, el miércoles se ejecutó un amplio operativo con orden judicial. La diligencia contempló la entrada y registro de 187 domicilios, procedimiento que permitió detener a 18 personas que posteriormente fueron formalizadas.

Además, la investigación aborda homicidios bajo la modalidad de sicariato, junto con tráfico de drogas y la adquisición de armas, municiones y explosivos para actividades ilícitas.

Entre los formalizados se encuentra Osvaldo Sepúlveda González, alias “El Nono”, señalado por la Fiscalía como líder de la organización.

También fueron formalizados María Paz Saavedra Sandoval, Michel Espinoza Cuevas, Harry Obando Solís, Daniela Ramírez Moris, Catalina Valdés Castillo, Kenny Lazart Fajardo, Camila Ahumada Padilla, Moisés Fica Guajardo y Jorge Arce Meneses.

Asimismo, la lista incluye a Santiago Peñaloza Cuero, alias “El Santi”, señalado como sicario colombiano; Bairon Moreno Álvarez, Jhony López Herrera, Adony Contreras Quintriqueo, Junior Ortiz Naranjo, Karla Klener Quintriqueo, Pierre Nazaire y Juan Carlos Rain Navarrete.

Fiscalía atribuye distintos roles a la organización

De acuerdo con los antecedentes de la investigación, la estructura criminal estaba destinada a ejecutar homicidios, traficar drogas y adquirir armas y explosivos.

En tanto, antecedentes de la causa establecen que la organización mantenía presencia territorial en sectores del nororiente y el centro de Rancagua. La investigación también apunta a una distribución de funciones entre sus integrantes.

Entre los delitos investigados figuran dos homicidios consumados y dos homicidios frustrados. Estos hechos corresponden a casos ocurridos entre septiembre de 2025 y junio de 2026.

Finalmente, el tribunal acogió los argumentos del Ministerio Público y decretó prisión preventiva para los 18 imputados.

Cubillos valoró la resolución y señaló: “Estamos muy conformes con el resultado de esta audiencia, por cuanto los 18 sujetos formalizados el día de hoy han quedado con la medida cautelar de prisión preventiva, la cual el tribunal ha decretado por considerar su libertad un peligro para la seguridad de la sociedad, también un peligro para la investigación, y también la existencia de peligro de fuga”.

El persecutor agregó que el tribunal acogió los argumentos de la Fiscalía para dar por acreditados los delitos y la participación de los imputados. Además, se fijó un plazo de investigación de un año.