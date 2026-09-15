Hombre muere baleado dentro de edificio en Pudahuel: investigan posible quitada de droga

Un hombre fue asesinado durante la madrugada de este martes al interior de un block de departamentos en Pudahuel. El hecho ocurrió en la calle Relacionador Aránguiz.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, la víctima habría recibido a tres personas en el edificio. Posteriormente, se produjo un altercado que terminó con el hombre fallecido por impactos de bala, recogió Radio Cooperativa.

Por ahora, se investiga una posible quitada de droga que no habría llegado a concretarse. Sin embargo, todavía no se determina cuál era la relación entre la víctima y los involucrados.

Víctima recibió impactos de bala

El fiscal Esteban Silva entregó detalles sobre las primeras diligencias. Según explicó, la víctima era un ciudadano chileno y habría hecho ingresar a los tres sospechosos al recinto.

“No alcanzaron a ingresar al departamento y por circunstancias que estamos investigando se produce este altercado en que la víctima resulta con impactos de bala que le provocan la muerte en el lugar”, señaló el persecutor.

Asimismo, el fiscal indicó que los tres sujetos habían sido recibidos recientemente por la víctima. Las circunstancias del encuentro todavía son materia de investigación.

No hay detenidos por el homicidio

Tras el ataque, los responsables huyeron del lugar y hasta ahora no se reportan personas detenidas.

En tanto, las diligencias buscan establecer la dinámica del homicidio y la identidad de quienes participaron en el ataque.

Además, la investigación deberá determinar si el hecho estuvo efectivamente relacionado con una quitada de droga. Para ello, se realizan las primeras pericias y se recopilan antecedentes sobre lo ocurrido al interior del edificio.