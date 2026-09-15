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Incendio de gran magnitud afecta a campamento en Maipú

De acuerdo a información entregada por el comandante del Cuerpo de Bomberos de Maipú, Claudio Salinas, la emergencia dejó “dos viviendas afectadas y alrededor de 20 caballerizas con restos de caballos en su interior. Se han sacado a varios de su interior”, consignó Emol.

Patricia Schüller Gamboa
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Incendio de gran magnitud afecta a campamento en Maipú

Un incendio de gran magnitud afectó la madrugada de este martes al campamento “El Esfuerzo”, límite entre Cerrillos y Maipú, donde dos viviendas y varias pesebreras resultaron destruidas por el fuego.

De acuerdo a información entregada por el comandante del Cuerpo de Bomberos de Maipú, Claudio Salinas, la emergencia dejó “dos viviendas afectadas y alrededor de 20 caballerizas con restos de caballos en su interior. Se han sacado a varios de su interior”, consignó Emol.

Debido a la magnitud de este incendio estructural, se decretó una tercera alarma de incendio, ante la cual han acudido al menos veinte carros de bomberos de distintas comunas. 

Por el momento, no se han reportado fallecidos ni lesionados. 

Source Texto: La Nación/Foto: Captura T13
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