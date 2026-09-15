Kast adelanta plan de emergencia laboral a timoneles oficialistas

Los presidentes de partidos del oficialismo llegaron este lunes hasta el Palacio de La Moneda para sostener una reunión de coordinación con el Presidente José Antonio Kast. La cita extendió por más de dos horas.

Según recogió Radio Biobío, el Mandatario anunció y adelantó la presentación en el corto plazo de un plan de emergencia laboral con foco en la alta tasa de desocupación en el país.

En la reunión participaron la senadora Andrea Balladares (RN), el senador Arturo Squella (Partido Republicano), el diputado Guillermo Ramírez (UDI) y el senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli).

Plan abordará los próximos meses

El plan abordará los próximos meses, es decir, finales de septiembre, octubre y noviembre. Incluirá materias como subsidios y coordinación con un frente de ministerios: Trabajo, Obras Públicas, Hacienda, Vivienda y la subsecretaría de Desarrollo Regional.

Los detalles del plan se presentaron a los timoneles oficialistas ante una serie de solicitudes y preocupaciones que manifestó el sector.

La senadora Andrea Balladares, tras el encuentro, afirmó que “hemos tenido una reunión de trabajo que ya es bastante regular con el Presidente, entre los presidentes de los partidos que apoyamos al Gobierno”. Agregó que todos coincidían con el Presidente en un foco respecto al empleo, el costo de la vida y los esfuerzos desde todos los sectores.

Añadió que revisaron mucho de lo hecho en estos 6 meses y mencionó avances en la Megarreforma de reconstrucción y reactivación económica. También indicó que hicieron una revisión de distintas materias con un foco especial en el empleo, la economía, la inversión, el desarrollo económico y cómo llegar a fin de mes, consignó Biobío.

En relación a los mecanismos para impulsar el empleo, la senadora sostuvo que “hay distintas ideas sobre la mesa”. Agregó que distintos ministerios desarrollan un trabajo y que en las próximas semanas o días se conocerán los planes en detalle.

Consultada por las encuestas, Balladares dijo que “las encuestas son fotos de los momentos”. Expresó que existe un ambiente donde la gente no lo está pasando bien y que esperan que las reformas y medidas del gobierno abran un espacio de esperanza y mejora para las familias.

“Poner por delante los temas del empleo y la emergencia laboral”

El senador Luciano Cruz-Coke sostuvo que “el énfasis que el Presidente nos ha ordenado es precisamente poner por delante los temas del empleo y la emergencia laboral“.

Del mismo modo, el senador sostuvo que el desempleo femenino, en adultos mayores y joven alcanza cifras no antes vistas en Chile. Dijo que el Gobierno está decidido a abordar la emergencia laboral y que los partidos oficialistas se comprometieron a poner a disposición todas sus fuerzas para ayudar a generar un plan laboral.

Cruz-Coke precisó que no se trata de un relanzamiento de la agenda proempleo del Ministerio del Trabajo. Explicó que es una agenda amplia que involucra Obras Públicas, Vivienda, Trabajo, Subdere, regiones y Hacienda, y que busca en el corto plazo un programa laboral de emergencia. También mencionó que la reforma de reconstrucción no ha podido ser promulgada porque el Tribunal Constitucional se ha demorado.

El diputado Guillermo Ramírez sostuvo que “yo salgo de esta reunión optimista”. Recordó que la UDI pidió reforzar el esfuerzo en materia de empleo, diseñar un presupuesto orientado al empleo y anticipó que el plan será eficiente y con un esfuerzo fiscal importante. Agregó que “no hay mejor política social que un buen trabajo”.

Ramírez también se refirió a la situación económica y dijo que llevan “cuatro trimestres de achicamiento de la economía”, dos durante este gobierno y dos durante el gobierno anterior. Afirmó que las cosas van a mejorar y que las encuestas también mejorarán.