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Senador Castro advierte que solo 20 residencias de larga estadía dependen del Senama

El parlamentario del PS pedirá que se invite al Ministerio de Salud y al Servicio Nacional del Adulto Mayor a la comisión sectorial para que entreguen los antecedentes del caso.

Patricia Schüller Gamboa
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Senador Castro advierte que solo 20 residencias de larga estadía dependen del Senama

Tras la tragedia de Pitrufquén, donde murieron 16 adultos mayores, el senador Juan Luis Castro (PS) pedirá que se invite al Ministerio de Salud y al Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama), a la comisión sectorial para que entreguen los antecedentes del caso.

Para el legislador, miembro de la Comisión de Adulto Mayor de la Cámara Alta, existe una incapacidad de fiscalización a los recintos que cumplen estas funciones.

Castro sostuvo que “la tragedia ocurrida en La Araucanía llama perentoriamente a que se intervengan las situaciones que ocurren en hogares no autorizados para adultos mayores”.

Añadió que “claramente tenemos una incapacidad para vigilar, controlar todos aquellos múltiples hogares que han aparecido en los últimos años. Que no tienen control ni fiscalización alguna y por lo tanto están expuestos a siniestros como este y otros más”.

De acuerdo con las cifras del senador, hoy día en Chile hay casi 600.000 adultos mayores que tienen una dependencia severa o moderada en su vida cotidiana, o sea, requieren un cuidado de tercera persona.

Pese a esto, sólo hay más de 800 establecimientos de larga estadía para adultos mayores, de los cuales, sólo 20 son de la red pública que dependen directamente del Senama.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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