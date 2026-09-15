Detienen a sujeto acusado de secuestrar y agredir a su expareja durante tres días en Valparaíso

Un hombre de 24 años fue detenido en Valparaíso, acusado de secuestrar, agredir y amenazar de muerte a su expareja. El hecho habría ocurrido al interior de un hostal de la ciudad.

Según los antecedentes preliminares, la víctima permaneció encerrada durante tres días en una habitación del recinto. Además, habría sido sometida a amenazas y agresiones, recogió Radio Cooperativa.

El procedimiento comenzó luego de que la mujer aprovechara un descuido del sujeto para escapar del hostal. Posteriormente, se trasladó hasta una unidad policial para denunciar lo ocurrido.

Tras recibir la denuncia, Carabineros desplegó un operativo de búsqueda en el sector. De esta manera, personal policial logró localizar y detener al sospechoso.

Víctima escapó y pidió ayuda a Carabineros

El jefe de la Primera Comisaría Sur de Valparaíso, mayor Gustavo Figueroa, entregó antecedentes sobre el procedimiento.

“El detenido habría mantenido encerrada a la víctima en una pieza de un hostal por tres días bajo amenazas y agresiones. La exconviviente esperó un descuido para poder trasladarse hasta la unidad policial y realizar la denuncia”, informó el funcionario.

Asimismo, el mayor Figueroa confirmó que el hombre fue detenido por personal de la sección de investigación policial (SIP). Posteriormente, quedó a disposición del Ministerio Público.

De acuerdo con los antecedentes conocidos, la investigación se desarrolla en el contexto de una denuncia por violencia intrafamiliar.

Fiscalía evalúa cargos contra el detenido

Por ahora, la Fiscalía evalúa imputar al sujeto por los delitos de secuestro, lesiones graves y amenazas.

En tanto, las diligencias buscan establecer las circunstancias exactas en que ocurrieron los hechos. También se deberán determinar las responsabilidades del detenido en las agresiones denunciadas.

Finalmente, el imputado quedó a disposición del Ministerio Público, mientras continúa la investigación del caso.