Home Nacional "detienen a sujeto acusado de secuestrar y agredir a su expareja d..."

Detienen a sujeto acusado de secuestrar y agredir a su expareja durante tres días en Valparaíso

Según los antecedentes preliminares, la víctima permaneció encerrada durante tres días en una habitación de un hostal. Además, habría sido sometida a amenazas y agresiones.

Eduardo Córdova
Comparte esta noticia
Detienen a sujeto acusado de secuestrar y agredir a su expareja durante tres días en Valparaíso

Un hombre de 24 años fue detenido en Valparaíso, acusado de secuestrar, agredir y amenazar de muerte a su expareja. El hecho habría ocurrido al interior de un hostal de la ciudad.

Según los antecedentes preliminares, la víctima permaneció encerrada durante tres días en una habitación del recinto. Además, habría sido sometida a amenazas y agresiones, recogió Radio Cooperativa.

El procedimiento comenzó luego de que la mujer aprovechara un descuido del sujeto para escapar del hostal. Posteriormente, se trasladó hasta una unidad policial para denunciar lo ocurrido.

Tras recibir la denuncia, Carabineros desplegó un operativo de búsqueda en el sector. De esta manera, personal policial logró localizar y detener al sospechoso.

Víctima escapó y pidió ayuda a Carabineros

El jefe de la Primera Comisaría Sur de Valparaíso, mayor Gustavo Figueroa, entregó antecedentes sobre el procedimiento.

“El detenido habría mantenido encerrada a la víctima en una pieza de un hostal por tres días bajo amenazas y agresiones. La exconviviente esperó un descuido para poder trasladarse hasta la unidad policial y realizar la denuncia”, informó el funcionario.

Asimismo, el mayor Figueroa confirmó que el hombre fue detenido por personal de la sección de investigación policial (SIP). Posteriormente, quedó a disposición del Ministerio Público.

De acuerdo con los antecedentes conocidos, la investigación se desarrolla en el contexto de una denuncia por violencia intrafamiliar.

Fiscalía evalúa cargos contra el detenido

Por ahora, la Fiscalía evalúa imputar al sujeto por los delitos de secuestro, lesiones graves y amenazas.

En tanto, las diligencias buscan establecer las circunstancias exactas en que ocurrieron los hechos. También se deberán determinar las responsabilidades del detenido en las agresiones denunciadas.

Finalmente, el imputado quedó a disposición del Ministerio Público, mientras continúa la investigación del caso.

Source Texto: La Nación / Foto: Aton (referencial)
Comparte esta noticia
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Felipe Alessandri: “Las causales de cesación de un alc...

El jefe comunal de Lo Barnechea y presidente de la Asociación de Municipalidades para la Seguridad de la Zona Oriente dijo que “quienes hemos respaldado decididamente la agenda de seguridad del Gobierno también tenemos el deber de advertir cuando se comete un error. No corresponde que un reglamento avance sobre una materia tan delicada como la eventual destitución de una autoridad elegida democráticamente (…)”, consignó T13.

Leer mas
Nacional
“Operación La Purga”: 18 imputados quedan ...

La Fiscalía de Análisis Criminal de O’Higgins formalizó a los sujetos por homicidio, tráfico de drogas, asociación criminal, tenencia ilegal de armas de fuego, municiones, explosivos y fuegos artificiales.

Leer mas
Nacional
Senador Castro advierte que solo 20 residencias de lar...

El parlamentario del PS pedirá que se invite al Ministerio de Salud y al Servicio Nacional del Adulto Mayor a la comisión sectorial para que entreguen los antecedentes del caso.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Eduardo Córdova
16
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/