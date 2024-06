Mejor amiga de María Elcira Contreras descartó problemas de salud: “Estaba absolutamente al día de todo”

Nuevas aristas comienzan a desencadenarse luego de la misteriosa desaparición de María Elcira Contreras, mujer de 85 años de la que se perdió el rastro el pasado 12 de mayo en el restaurante “Fundo Las Tórtolas”, Limache, Región de Valparaíso.

Y es que nuevamente su mejor amiga, Lucía Vega, en diálogo con “Mucho Gusto”, expuso nuevos detalles que maneja la policía y lamentó las críticas que ha recibido la familia de la adulta mayor, quien lleva más de 25 días desaparecida.

“Para ir al baño, normalmente la gente va sola, no va acompañada, porque eso es una situación privada. Por lo tanto, no me gustaría que alguien me acompañara. En ningún caso fue una falta que no la hayan acompañado, además que el baño estaba al lado”, expuso al matinal de Mega.

“Y cuando ella salió, como no pudo entrar (de regreso) al comedor, salió al exterior. Como no sabía dónde estaba la entrada al restaurante, se encaminó hacia los estacionamientos, pero eso no significa que no haya sabido dónde estaba”, argumentó.

La mujer descartó que María Elcira tuviera presentara problemas cognitivos: “Era una persona que estaba absolutamente al día de todo lo que sucedía, en cuanto al cambio de la costumbre, conversábamos siempre de ese tema, pero también de otras cosas, como de plantas y de la naturaleza”.

“Seguramente alguien le hizo seña de que la iba a ayudar y no fue así, porque ahí fue donde desapareció. Después de eso, no hay otra señal en que se vea caminando hacia otro lado”, sentenció.