Messi en la previa de su primera final con el Inter Miami: Su vida en EEUU y las opciones de ganar el Balón de Oro

Un nuevo trofeo en su exitosa carrera será el que podría conseguir este fin de semana Lionel Messi, y es que el Inter Miami disputará este sábado la final de la Leagues Cup ante el Nashville SC, encuentro pactado a partir de las 21:00 horas de nuestro país en el Geodis Park de Nashville.

En ese sentido, y ad portas de enfrentar este nuevo desafío, el astro trasandino habló en conferencia de prensa sobre diferentes temas, entre ellos, lo que significaría ganar este crucial partido.

“Sería increíble para mí y para toda la gente que es hincha, para el mismo club que está apostando a seguir creciendo y teniendo un cambio grande para ser un equipo referencia, ganar títulos ayuda muchísimo y sería impresionante. La verdad que es muy lindo cómo la gente del Inter viene cada partido a acompañarnos. El estadio siempre estuvo lleno. Es un club muy joven y poder conseguir nuestro primer título sería hermoso para todo”, manifestó.

Asimismo, respectó a su adaptación a EEUU, señaló que “venía de un mes de vacaciones más o menos, y al principio me costó el día a día, hace mucho calor en esta época y hay mucha humedad y a veces se nota, pero la verdad que me fui adaptando y me siento muy cómodo también, aunque uno nunca se termina de adaptar a este clima porque hablo con compañeros que estuvieron toda su vida acá y todavía lo sufren”.

“Pero no tengo ningún problema y tampoco con las cancha sintéticas. Hice todas mis inferiores en césped sintético, es verdad que pasó mucho tiempo, pero no tengo problemas en adaptarme otra vez”, añadió.

Por su parte, sobre su anterior etapa en el PSG, “La Pulga” volvió a profundizar en su mala experiencia en tierras francesas.

“Mi salida a París no era algo que yo deseaba, no quería irme de Barcelona. Fue algo que pasó de un día para otro y se hizo difícil, todo lo contrario de lo que me está pasando ahora acá”, explicó.

En la misma línea, sostuvo que “después de haber tenido dos años complicados, la pasamos mal y hoy estamos en un lugar en el que somos felices. No solo por lo deportivo, también en el día a día con mi mujer y mis hijos por la manera de vivir y de pasar el tiempo”.

Además, en relación a las posibilidades de ganar el Balón de Oro, en lo que sería su octavo galardón, comentó que “es un premio muy importante, por lo que significa el reconocimiento, uno de los más lindos a nivel individual, pero nunca le di importancia, entre comillas. Los más importantes son los colectivos, conseguir a nivel grupal”.

“Tuve la suerte de haber conseguido todo, y después del Mundial, mucho menos estoy pensando en eso. Mi premio más grande fue ese. Si llega el Balón de Oro, bien. Tuve la suerte de conseguir todos los objetivos que me fui planteando en mi carrera”, cerró.