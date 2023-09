Meteoróloga chilena Allison Göhler es nominada a dos categorías en los Premios Emmy: “Me tiene sorprendida”

Un importante hito fue el que consiguió recientemente la meteoróloga chilena, Allison Göhler, profesional actualmente radicada en Chicago, EEUU, y que recibió dos nominaciones a los Premios Emmy gracias a su trabajo en la cadena Univisión.

En una entrevista con el matinal de TVN “Buenos días a todos”, Göhler, quien se desempeñó anteriormente en la señal pública y en Canal 13, se refirió a este gran logro en su carrera y agradeció el apoyo de cara a la entrega de los galardones.

“Agradezco muchísimo todo el apoyo que me han brindado con esta nominación que no esperaba y me tiene sorprendida”, manifestó.

Asimismo, durante su conversación con el programa, el reconocido meteorólogo, Iván Torres, comentó que “se la perdió el canal (a Göhler), pero la grúa se la llevó. Me gustaría que estuviera en Chile, pero creo que se merece esta nominación. La felicito desde ya”.

Por su parte, la profesional detalló que “estoy compitiendo con meteorólogos senior, de grandes cadenas, entonces tengo mucho nervio, porque va a ser una competencia ardua, pero no imposible”.

En este sentido, explicó que compite con cuatro meteorólogos en la categoría “Mejor conductor de tiempo” en la seccional Midwest (Illinois, Wisconsin e Indiana), y también en la categoría de “Mejor Reportaje sobre Contaminación”.

Respecto a su labor en el país norteamericano, sostuvo que “acá en Chicago es un sector bastante complejo, las características cambian a cada momento, el lago Michigan hace una diferencia en lo que es el tiempo día a día. Además, se producen tornados, aunque no huracanes, y hace poco me tocó cobertura de tornado, lo que creo que me ayudó a la nominación”.

“EEUU está más preparado en la parte instrumental, tenemos radares por todos lados e instrumentos que nos apoyan a hacer pronósticos más certeros, porque acá la vida de la gente corre mucho riesgo con los tornados y huracanes“, concluyó.