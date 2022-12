Metro inicia trabajos para intentar reabrir sector de estación Baquedano: manifestantes llaman a resistir

Metro de Santiago, en trabajo conjunto con la Delegación Presidencial Metropolitana, inició trabajos para poder reabrir el acceso principal de la estación Baquedano, que actualmente se encuentra cerrado desde el estallido social de 2019.

En el ingreso bajo nivel, actualmente llamado el “Jardín de la Resistencia”, se encuentran diversos murales y una intervención que rememora lo ocurrido en esa fecha.

Según información de El Mercurio, Las organizaciones que ocupan el espacio no quieren que se reabra el acceso, porque terminaría con su intervención.

Tanto Metro como la Delegación han comenzado a reunirse con vecinos para abordar la reapertura. Pero, entre quienes han intervenido el lugar se han abstenido de participar en estos diálogos.

“Metro no nos está ofreciendo nada (…). No hemos asistido a las reuniones, porque sabemos que la institucionalidad jamás (va) a permitir que este espacio se mantenga como queremos. Lo que exigimos es que el jardín se mantenga tal y como está ahora. Que no exista la apertura al metro Baquedano, que no exista ese acceso”, indicó una de las ocupantes al citado medio.

Por lo anterior, también se han negado a la idea del tren subterráneo de instalar una placa conmemorativa y han realizado llamados a defender el denominado jardín con movilizaciones.

La reapertura de la entrada principal a la estación Baquedano formaría parte de un plan que el Presidente Gabriel Boric anunciaría antes de fin de año.