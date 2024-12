Milei afirma que recesión terminó y anuncia que en 2025 bajará 90% de impuestos

El presidente de Argentina, Javier Milei, afirmó en un discurso a la nación, con motivo del primer aniversario de su llegada al poder, que “la recesión terminó” y aseguró que la economía del país ha entrado en una recuperación, junto con anunciar que en 2025 bajará el 90% de los impuestos.



“Hemos superado la prueba de fuego. Estamos saliendo del desierto: la recesión terminó y el país finalmente ha comenzado a crecer”, declaró, remarcando que Argentina “llega al final del año con alivio” y que puede “dejar atrás lo peor”, si bien aclaró que todavía no ha “llegado a puerto”.



Milei hizo un repaso de su gestión, presumiendo de haber logrado una disminución histórica de la inflación y de haber despedido a decenas de miles de empleados públicos, y prometió que el año que viene será el de la “motosierra profunda”. También agradeció a los argentinos por el “conmovedor sacrificio que hicieron”. “No será en vano”, agregó.



Por otro lado, prometió que en materia de seguridad no pararán hasta “tallar en piedra” en la mente de cada delincuente que “el que las hace las paga” y añadió que impulsará una ley “antimafia”, una reforma de la Policía Federal y una ley antiterrorismo. También comunicó que diseñará “un plan nuclear argentino que contemple la construcción de nuevos reactores”.



Durante su intervención, rodeado de su gabinete, el mandatario cargó contra sus blancos habituales: sindicatos, periodistas y dirigentes de la oposición. “Le quiero extender una advertencia al resto de la política. Los argentinos no tolerarán obstrucciones insensatas a nuestras reformas (…) Pueden subirse al tren del progreso o ser arrollados por él. Todo este año que ha transcurrido será recordado como el primer año de la nueva Argentina”, indicó.



A nivel internacional, Milei considera que Argentina dejó “de ser un hazmerreír mundial”, aseverando que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, diseñó su Ministerio de Desregulación “a imagen y semejanza” del que él inventó. También admitió que su objetivo es “impulsar un tratado de libre comercio con EEUU que debió haber ocurrido hace 19 años”.