Home Nacional "mineduc anuncia que se reanudan las clases este miércoles 21 en 5..."

Mineduc anuncia que se reanudan las clases este miércoles 21 en 5 regiones  

El Ministerio de Educación informó que este miércoles 21 de octubre se retomarán las clases en las regiones Metropolitana, de Antofagasta, de Coquimbo, Valparaíso y de O’Higgins.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
Mineduc anuncia que se reanudan las clases este miércoles 21 en 5 regiones  

El Ministerio de Educación (Mineduc) informó que este miércoles 21 de octubre se retomarán las clases en las regiones Metropolitana, de Antofagasta, de Coquimbo, Valparaíso y de O’Higgins.

Este martes se suspendieron las clases debido a las condiciones meteorológicas asociadas al sistema frontal.

  • Región Metropolitana
  • Región de Antofagasta
  • Región de Coquimbo
  • Región de O’Higgins
  • Región de Valparaíso

La información fue difundida a través de las redes sociales del Ministerio de Educación, que además llamó a la comunidad educativa a mantenerse informada por medio de los canales oficiales de cada establecimiento, ante posibles situaciones particulares que puedan afectar el retorno a clases, consignó T13.

La Florida mantiene suspendidas las clases

El alcalde de La Florida, Daniel Reyes, informó esta noche que las clases se mantendrán suspendidas este miércoles 21 en los colegios municipalizados de la comuna.

Declaran Alerta Roja en toda la RM por intensa lluvia y granizos en diversas comunas
Source Texto: La Nación/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Timonel de la UDI acusa “negligencia” de exsuperintend...

“La pregunta es, ¿el superintendente anterior qué hizo? ¿Sabía? ¿Lo analizó? Aparentemente sí sabía porque envió una carta a todos los directores de las AFP, pero no tomó medida alguna y si eso es así ya me parece grave”, dijo Guillermo Ramírez en entrevista con Tele13 Radio.

Leer mas
Nacional
Reportan que hay casi 80 mil clientes sin luz a nivel ...

En el caso de la RM, las comunas con más clientes afectados son Paine (3.763); La Pintana (3.109); Maipú (2.338); y Ñuñoa (1.449), detalló Emol.

Leer mas
Nacional
Socialismo Democrático sacó a senador Pedro Araya de l...

El parlamentario sostuvo que “el Socialismo Democrático dejó de ser el Socialismo Democrático y pasó a ser el socialismo autoritario. En política las formas importan, y si el senador Castro no me quiere dar la cara, sus razones tendrá. Tendrá que explicar por qué no es tan valiente decir: ‘mire, te vamos a remover por esto'”.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
12
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/