Mineduc anuncia que se reanudan las clases este miércoles 21 en 5 regiones  

El Ministerio de Educación (Mineduc) informó que este miércoles 21 de octubre se retomarán las clases en las regiones Metropolitana, de Antofagasta, de Coquimbo, Valparaíso y de O’Higgins.

Este martes se suspendieron las clases debido a las condiciones meteorológicas asociadas al sistema frontal.

Región Metropolitana

Región de Antofagasta

Región de Coquimbo

Región de O’Higgins

Región de Valparaíso

La información fue difundida a través de las redes sociales del Ministerio de Educación, que además llamó a la comunidad educativa a mantenerse informada por medio de los canales oficiales de cada establecimiento, ante posibles situaciones particulares que puedan afectar el retorno a clases, consignó T13.

La Florida mantiene suspendidas las clases

El alcalde de La Florida, Daniel Reyes, informó esta noche que las clases se mantendrán suspendidas este miércoles 21 en los colegios municipalizados de la comuna.