Ministerio de Seguridad: Diputado Leiva propone a Carolina Leitao y a Luis Cordero para asumir la nueva cartera

El diputado Raúl Leiva (PS) propuso a la actual subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao y al subsecretario del interior, Luis Cordero, como nombres posibles para asumir la jefatura del nuevo Ministerio de Seguridad Pública, que concluyó su tramitación legislativa esta semana.



Lo anterior, pese a que el propio parlamentario socialista, miembro de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, ha sido mencionado como uno de los candidatos a asumir como el primer ministro de la nueva cartera.



“Es una designación exclusiva del Presidente de la República, obviamente los nombres nacen a partir del trabajo que uno ha tenido en la labor parlamentaria”, dijo el legislador al ser consultado en Radio Pauta.



“En mi función parlamentaria me siento muy cómodo y claramente en el Estado existen muchos que pueden ocupar este rol, por ejemplo en el mismo Ministerio del Interior actual”, indicó.



En ese sentido, propuso los nombres de los actuales subsecretarios de la cartera. “Por ejemplo, tener la primera ministra de Seguridad Pública, como puede ser Carolina Leitao, que tiene un trabajo a nivel municipal y de gobiernos locales que es muy importante“, aseguró.



“O el mismo actual subsecretario de Interior, Luis Cordero, que hoy ya tiene el rango de ministro y que fue capaz de asumir la subsecretaría de Interior de manera extraordinaria en un momento tan difícil como fue la salida de Manuel Monsalve”, sostuvo.



“Creo que nadie se puede negar a trabajar en una tarea tan importante como es la seguridad para los chilenos”, agregó Leiva, quien también tuvo un papel destacado en la tramitación legislativa del proyecto que dio vida a la nueva cartera.



El diputado del PS afirmó que la creación de este nuevo ministerio no es una ‘bala de plata’, sino que es una herramienta más para enfrentar el crimen organizado.



“Este no es el fin de un proceso, es el inicio de un proceso. Esperamos que sea un ministerio que le dé un énfasis más técnico, no tanto de política con minúscula, que sea capaz de diseñar e implementar políticas públicas en materia de seguridad”, indicó.



Agregó que “este Ministerio de Seguridad Pública establece facultades de coordinación que lamentablemente hoy día no existen. El ministro o ministra va a tener sentados en una mesa de manera coordinada y sistematizada a todos los que forman parte en materia de prevención y persecución criminal“.



Consultado por algunas críticas al proyecto sobre un eventual desorden en el mando de las policías en las regiones, Leiva lo descartó de plano.



“En la norma se establece en la norma que las fuerzas de seguridad, en este caso las policías, dependen expresamente del ministro o ministra”, dijo.



“Hay que entender que Chile es un estado unitario. Siempre el mando de las policías debe estar en el ministerio de seguridad y en su expresión regional, que son los seremis de seguridad“, subrayó.