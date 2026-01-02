Home Nacional "ministra aguilera: “quiero descartar de plano que haya algú..."

Ministra Aguilera: “Quiero descartar de plano que haya algún tipo de privilegio en la cirugía de mi madre”

La titular de Salud se refirió este viernes a la cuestionada cirugía a la cadera que se le practicó a su madre en el Hospital del Salvador. “Yo no tengo planteado presentar mi renuncia”, indicó, aunque recalcó que su cargo siempre depende de la confianza del Presidente de la República.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
Ministra Aguilera: “Quiero descartar de plano que haya algún tipo de privilegio en la cirugía de mi madre”

La ministra de SaludXimena Aguilera, se refirió este viernes a la cuestionada cirugía que se le practicó a su madre en el Hospital del Salvador.

Se acusó de que esta operación se realizó con prioridad sobre otros pacientes  por decisión de la administración del centro de salud. 

El 23 de diciembre pasado la mamá de la ministra, Lucía Sanhueza (87), fue operada en el Hospital del Salvador producto de una fractura en la cadera. La intervención se concretó a las 10 horas de haber ingresado al recinto y la rapidez del procedimiento hizo surgir críticas. 

Según consignó T13, las críticas aumentaron cuando se informó que un paciente que fue postergado falleció tres días después de que la mamá de la secretaria de Estado fuera intervenida.

“Quiero descartar de plano que haya algún tipo de privilegio en la cirugía de mi madre. Mi madre fue evaluada y tratada en conformidad a las condiciones médicas del hospital”, dijo Aguilera la tarde de esta jornada en una conferencia de prensa,

Detalló que se enteró que su madre había sufrido un accidente en su casa mientras se encontraba en Vicuña en la inauguración de un hospital, por lo que decidió volver a Santiago inmediatamente para visitarla en el hospital como “familiar de un paciente”.

Agregó que nunca pidió un trato especial para su madre, explicó que una cirugía de cadera para una persona mayor “es una atención de urgencia” y que solicitó sólo una “silla para mi hermana, que llevaba muchas horas acompañándola“.

“Simplemente me informaron, cuando estaban claros los exámenes, que la iban a operar a las 9 de la tarde”, recalcó.

Aguilera dijo que no tenía conocimientos de chats internos de médicos sobre el caso de su madre y sobre la situación del paciente fallecido que habría sido postergado, consignó T13. Destacó “que el hospital se refirió a eso. Mi madre estaba en una sala común con otros pacientes, me parece traumatológica, yo no tuve nada de conocimiento de los otros pacientes“.

“El cuadro de mi madre fue evaluado por el traumatólogo de turno. Las listas de esperas no entran en la lista de urgencias. Son listas de esperas electivas, las atenciones de urgencias no entran en las listas de espera”, indicó.

En tanto, sobre la Acusación Constitucional que parlamentarios de oposición aseguraron que  presentarán en su contra, respondió que es decisión de los parlamentarios y recalcó que estaba dispuesta a aclarar dudas.

“No hice ninguna presión, al punto que mi madre llegó al mediodía y llegué a verla tipo 15:00 horas y seguía en servicio de urgencias”, añadió.

“Yo no tengo planteado presentar mi renuncia”, indicó, aunque recalcó que su cargo siempre depende de la confianza del Presidente de la República.

UDI amenaza con presentar Acusación Constitucional contra ministra Aguilera por cirugía “exprés” a su madre
Source Texto: La Nación/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Vicepresidente de la Cámara: “Permanencia de la ...

Eric Aedo (DC) sostuvo que “la permanencia de la ministra de Salud en su puesto es insostenible. Uno puede entender desde lo humano la situación que se ha producido, pero desde el punto de vista político y ético es impresentable”.

Leer mas
Nacional
Hallan cadáver en camino de Lampa: cuerpo estaba tapad...

Carabineros informó que la víctima sería una persona del sector, aparentemente en situación de calle, y que la data de muerte preliminar se estimaría entre dos a tres días.

Leer mas
Nacional
Corte de Apelaciones admite querella de capítulos cont...

La acción se refiere a delitos de cohecho agravado, prevaricación administrativa y violación de secreto, lo que habilita a la Fiscalía Regional de Arica para avanzar hacia una eventual formalización.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
1
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/