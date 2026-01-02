Ministra Aguilera: “Quiero descartar de plano que haya algún tipo de privilegio en la cirugía de mi madre”

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, se refirió este viernes a la cuestionada cirugía que se le practicó a su madre en el Hospital del Salvador.

Se acusó de que esta operación se realizó con prioridad sobre otros pacientes por decisión de la administración del centro de salud.

El 23 de diciembre pasado la mamá de la ministra, Lucía Sanhueza (87), fue operada en el Hospital del Salvador producto de una fractura en la cadera. La intervención se concretó a las 10 horas de haber ingresado al recinto y la rapidez del procedimiento hizo surgir críticas.

Según consignó T13, las críticas aumentaron cuando se informó que un paciente que fue postergado falleció tres días después de que la mamá de la secretaria de Estado fuera intervenida.

“Quiero descartar de plano que haya algún tipo de privilegio en la cirugía de mi madre. Mi madre fue evaluada y tratada en conformidad a las condiciones médicas del hospital”, dijo Aguilera la tarde de esta jornada en una conferencia de prensa,

Detalló que se enteró que su madre había sufrido un accidente en su casa mientras se encontraba en Vicuña en la inauguración de un hospital, por lo que decidió volver a Santiago inmediatamente para visitarla en el hospital como “familiar de un paciente”.

Agregó que nunca pidió un trato especial para su madre, explicó que una cirugía de cadera para una persona mayor “es una atención de urgencia” y que solicitó sólo una “silla para mi hermana, que llevaba muchas horas acompañándola“.

“Simplemente me informaron, cuando estaban claros los exámenes, que la iban a operar a las 9 de la tarde”, recalcó.

Aguilera dijo que no tenía conocimientos de chats internos de médicos sobre el caso de su madre y sobre la situación del paciente fallecido que habría sido postergado, consignó T13. Destacó “que el hospital se refirió a eso. Mi madre estaba en una sala común con otros pacientes, me parece traumatológica, yo no tuve nada de conocimiento de los otros pacientes“.

“El cuadro de mi madre fue evaluado por el traumatólogo de turno. Las listas de esperas no entran en la lista de urgencias. Son listas de esperas electivas, las atenciones de urgencias no entran en las listas de espera”, indicó.

En tanto, sobre la Acusación Constitucional que parlamentarios de oposición aseguraron que presentarán en su contra, respondió que es decisión de los parlamentarios y recalcó que estaba dispuesta a aclarar dudas.

“No hice ninguna presión, al punto que mi madre llegó al mediodía y llegué a verla tipo 15:00 horas y seguía en servicio de urgencias”, añadió.

“Yo no tengo planteado presentar mi renuncia”, indicó, aunque recalcó que su cargo siempre depende de la confianza del Presidente de la República.