Ministra Jara asegura que están cerca de llegar a un acuerdo por reforma de pensiones

La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, se refirió a la discusión por la reforma previsional y aseguró que se encuentran cerca de llegar a un acuerdo en esta materia en el Congreso.



En el marco del anuncio del aguinaldo de Navidad 2024 para pensionados, Jara manifestó que “como las pensiones son tan bajas, viene una ayuda (…) entre todos los chilenos y chilenas nos ponemos con nuestros impuestos para apoyar a las personas jubiladas en nuestro país con este aguinaldo en este mes de diciembre”.



“Esperamos que ese principio de solidaridad se haga carne no solo una vez al año, en septiembre o en diciembre, sino que ojalá sea permanente en el tiempo. No podemos dejar a las personas mayores de nuestro país en el abandono”, recalcó.



La secretaria de Estado manifestó que tienen un “desafío” y una “tarea” encomendada por el Presidente de la República “de tratar de lograr un acuerdo en la reforma a las pensiones”.



“No ha sido fácil, pero como quienes estamos en política no tenemos que estar para las quejas, sino que, para darle soluciones a la ciudadanía, hemos seguido con persistencia y sobre todo con convicción trabajando para que aquello ocurra”, subrayó.



En esta línea, la titular del Trabajo afirmó que “estamos cerca de concretar un acuerdo, y ese acuerdo previsional debe tener dos características principales”.



“El primero de ellos es que tiene que reconocer a las personas que hoy día también están jubiladas. Ellas ya no pueden cotizar por el 6%, porque ya se jubilaron. Y los años que esas personas cotizaron tienen que ser reconocidos con un aporte de una generación a otra que luego a la vez también recibirá ese aporte”, añadió.



Junto con ello, sostuvo que “nadie le va a quitar la platita a nadie. Nadie va a expropiar nada. Nadie le va a robar los fondos. Solo vamos a crear un sistema que tenga un poco de equilibrio y deje de ser tan individualista”.



“La mitad de las pensionadas de nuestro país tiene una pensión de su AFP que es de $48.000 o menos. La PGU es lo que hace subir las pensiones, pero si queremos promover la formalidad, la cotización, tiene que tener esto un correlato, un resultado que haga que la pensión sea mejor”, indicó.



Jara insistió en que “un compromiso básico de esto es que las personas actualmente jubiladas no pueden quedar en el olvide”.



En segundo lugar, comentó que esta reforma “debe tener una mirada de mujer, sin duda. Las mujeres de nuestro país ganan menos, trabajan más”.