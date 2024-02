Monsalve desmiente a diario venezolano que vincula convenio suscrito con ese país y secuestro de exmilitar

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, desmintió la publicación del diario venezolano La Razón, opositor al régimen de Nicolás Maduro, que afirmó que el reciente convenio firmado entre Chile y Venezuela facilitó el secuestro del exmilitar Ronald Ojeda en nuestro país.



Según Monsalve, quien viajó a Caracas y participó en dicha firma, la información del diario es “absurda y una total mentira, si usted me pregunta como califico esa publicación, la califico de una total mentira”. El subsecretario abordó el tema en La Moneda



“Como todos saben y el país lo sabe, nuestra tarea, mi tarea en particular como subsecretario del Interior, es contribuir a la lucha que el Gobierno da en contra de organizaciones criminales”, indicó.



“En segundo lugar, como muy bien sabe el país, nuestra tarea desde la Subsecretaría del Interior es llevar adelante procesos de expulsión justamente para sacar de Chile a personas que constituyen un riesgo para la seguridad nacional”, añadió.



“El viaje fue público, fue conocido por todo Chile. Mantuve dos reuniones en Caracas, en las dos reuniones estuvo presente el embajador, el secretario general de la Cancillería, el subdirector de la Policía de Investigaciones. Reuniones que también fueron públicas, conocidas, con fotos, con quienes participaron. Entonces, permítame decirle lo absurdo de la teoría”, agregó.



Monsalve afirmó que el convenio firmado “tiene un solo fin y vuelvo a mi función que es la lucha contra las organizaciones criminales. De todos es conocido que hay organizaciones criminales de origen venezolano en Chile. El convenio tiene un solo fin, además es un convenio de colaboración policial. Por lo tanto, no es un convenio de colaboración política”.



“Es un convenio en que las policías, la PDI por el lado de Chile y el cuerpo de investigación policial en el caso venezolano, por lo tanto, sus contrapartes policiales, entre ellos, intercambian información que permiten identificar líderes de organizaciones criminales, detenerlos y por supuesto desarticular esas organizaciones”, concluyó.