Monsalve por manifestaciones de apoyo a Jadue: “La justicia no es para barras”

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, criticó las manifestaciones que se realizaron a la llegada del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), al Centro de Justicia de Santiago para su formalización. “La justicia no es para barras”, dijo.



En una actividad con Gendarmería, Monsalve expresó que “yo creo que hay algo muy importante en democracia, también en política, es que para que haya democracia la justicia tiene que ser autónoma y la política tiene que ayudar a que la justicia sea autónoma”.



“La justicia no es para transformar a las fuerzas políticas en barras, que cuando se imputa, se formaliza a alguien de nuestro sector, entonces se le defiende”, añadió.



“Y cuando se le formaliza, se imputa o formaliza a alguien del sector contrario, entonces se busca, digamos, que se le den las penas más graves. La justicia no es para barras”, enfatizó.



Añadió que “para que la democracia funcione, la justicia tiene que tener autonomía y tiene que tener autonomía para perseguir a quienes consideran que eventualmente cometieron un delito, independiente de qué sector político sean”.



“¿Dónde las personas defienden su inocencia? Bueno, en el marco del proceso judicial, y para eso es importante justamente preservar el debido proceso”, concluyó.



La mañana de este miércoles se registraron incidentes en la estación Rondizzoni del Metro, que obligaron a su cierre, en manifestaciones de apoyo a Jadue. También hubo incidentes al ingreso del alcalde al Centro de Justicia con personas que portaban banderas del PC.