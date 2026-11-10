Monserrat Álvarez abandonó abruptamente el matinal de TVN y fue trasladada a una clínica

La periodista Monserrat Álvarez debió abandonar la conducción de Buenos días a todos durante la mañana de este martes, luego de presentar problemas de salud mientras el programa se transmitía en vivo.

La comunicadora había comenzado la jornada con normalidad, acompañando a Eduardo Fuentes en la conducción del matinal. Sin embargo, minutos después, su estado llamó la atención de los televidentes, recogió La Hora.

Mientras conversaban en el estudio, Fuentes hizo un comentario sobre la situación de su compañera.

“Así está la Monse”, señaló el animador. Por su parte, Monserrat Álvarez respondió con un gesto de su mano que daba a entender que no se encontraba del todo bien.

“No se siente del todo bien, pero se ve bien“, agregó Fuentes.

Poco después, mientras el meteorólogo Iván Torres entregaba el pronóstico del tiempo, la periodista se retiró del estudio y no volvió a aparecer durante el resto de la emisión.

¿Qué le pasó a Monserrat Álvarez? Fue trasladada a una clínica

La inesperada salida de la conductora generó preocupación entre los televidentes. Hasta ese momento, el programa no había entregado detalles sobre lo ocurrido.

De acuerdo con antecedentes publicados por Página 7, a partir de fuentes al interior de TVN, Monserrat Álvarez se sintió mal durante la mañana y posteriormente fue trasladada hasta una clínica.

Sin embargo, hasta el momento no se han informado las causas específicas de su malestar ni detalles sobre su evolución.

Eduardo Fuentes continuó solo en la conducción de Buenos días a todos

Tras la salida de su compañera, Eduardo Fuentes continuó solo al frente de Buenos días a todos, mientras el matinal seguía desarrollándose en vivo.

La situación sorprendió porque Monserrat Álvarez había iniciado el programa con normalidad y participó de los primeros minutos de transmisión.

Por ahora, se espera que se entreguen nuevos antecedentes sobre el estado de salud de la periodista y las razones que provocaron su inesperada salida de TVN.