Presidente Kast llama a los camioneros a que “pensemos en Chile”

El Presidente José Antonio Kast abordó el paro de los camioneros y pidió que “pensemos en Chile”. También destacó los avances en seguridad para el sector transportista.



“No ha sido un año fácil. Hoy día hay una situación de tensión con los transportistas y el llamado es a que pensemos en Chile, en que pensemos todos cómo va mejorando la situación. En los que generan la carga, aquellos que tienen que pagar el flete, en aquellos que hacen el transporte”, señaló el Mandatario en la marcha blanca del teleférico que unirá Huechuraba con Providencia, Vitacura y Las Condes.



“Vamos avanzando en temas de seguridad, porque claro, suben los costos de la bencina, del petróleo, pero también nosotros hemos ido apretando la mano en temas de seguridad. Hoy día hay menos robos de camiones, hoy día hay menos asaltos, y eso también hay que considerarlo”, añadió.



Añadió que “ahora vamos a iniciar un proyecto de ley para mejorar también las condiciones de nuestros policías de investigación. Hemos mejorado sustancialmente las remuneraciones y el equipamiento también para Gendarmería de Chile”.



“Se va a ver un cambio, es lento porque son instituciones muy grandes y requieren muchos recursos y por eso el compromiso es de todos, el compromiso no es solamente del Estado como Gobierno, del Parlamento, de los municipios, es de cada uno y sé que el esfuerzo es gigantesco, pero estamos saliendo adelante”, recalcó.