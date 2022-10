Movimiento No+TAG comenzó el bloqueo de rutas en dirección a Santiago

Conductores miembros del Movimiento No+TAG iniciaron la mañana de este lunes una serie de bloqueos en rutas en dirección a Santiago, como protesta por la tardanza del Gobierno a presentar un proyecto que pueda condonar las deudas a las concesionarias de las carreteras.



Aunque la actividad estaba programada para pasadas las 8:00 horas de este lunes en el nudo Quilicura, a la altura del restaurante Piccola Italia, por la zona norte de la Región Metropolitana, y a la altura de la empresa Soprole, en San Bernardo, por la zona sur, camiones ya iniciaron el bloqueo de la Ruta 68 a la altura de Casablanca. Los organizadores exigen al Gobierno presentar un proyecto de condonación de deudas.



Andrés Alarcón, vocero del movimiento, manifestó a CHV Noticias que “hoy nos convocamos como Movimiento No+TAG bajo la nula respuesta por parte del Ministerio de Obras Públicas, donde ellos se dieron plazo hasta fines de septiembre para poder entregar el proyecto que hemos trabajado en siete mesas de trabajo a fines de septiembre y ante lo cual han pasado un mes y 23 días y no hemos tenido respuesta”.



Aclaró que es “un proyecto de condonación de multas, el 80% de las multas de juzgado policía local, y una condonación de todos los intereses, reajustes y multa infractoras de las boletas de autopista para poder pactarlas en diferentes cuotas, para que la gente pueda dejar su vehículo al día y poder trabajar con los otros petitorios del movimiento, que son la rebaja del TAG en un 80%, la tarifa plana, la desvinculación del permiso de circulación y una revisión de contrato con respecto a las inseguridades viales que hoy día no cumplen las autopistas, como las bermas”.



“Hemos tenido conversaciones de tipo informal, donde ellos solamente nos dan aspirinas, que ellos van a salir con el proyecto, que están trabajando, pero ya ha pasado un mes y 23 días, no han cumplido con sus plazos, no han cumplido con su palabra y realmente hoy en día muchas personas están quebradas con este sistema de concesiones y también hoy día salimos por el impuesto específico”, indicó.



Alarcón informó que “vienen en camino taxistas, la Agrupación de Taxistas, vienen en camino 30 camiones tolva… ya se están movilizando chiquillos que vienen por Ruta 5 a la altura de Paine, se van a movilizar a la altura de Soprole, ya hay cortes en la Ruta 68, a la altura de Casablanca, donde se están movilizando los camioneros de Valparaíso y San Antonio y va a hacer una coordinación durante todo el día en diferentes puntos de Santiago, donde van a ser movilizaciones espontáneas que van a ir saliendo durante el día”.



El vocero le hizo un llamado al Presidente Gabriel boric “a que tenga mucho ojo con las personas que tienen en sus ministerios trabajando, porque realmente ellos no están haciendo la pega y están dejándolo muy mal a él como Gobierno”.