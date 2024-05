Muere el documentalista Morgan Spurlock, quien se grabó comiendo McDonald’s por un mes

A los 53 años falleció el cineasta y documentalista estadounidense Morgan Spurlock, reconocido por su trabajo en “Super Size Me”, documental en donde plasmó su experiencia alimentándose por 30 días solo de comida de la cadena McDonald’s.

Por medio de un comunicado, compartido por su hermano, Craig Spurlock, la familia del cineasta expresó la sensible noticia. “Fue un día triste, ya que nos despedimos de mi hermano Morgan”, recogió Variety.

“Morgan dio mucho a través de su arte, ideas y generosidad. Hoy el mundo ha perdido a un verdadero genio creativo y a un hombre especial. Estoy muy orgulloso de haber trabajado junto a él”, agregó el documento.

Spurlock fue reconocido luego de dirigir y protagonizar el documental “Super Size Me”, donde mostró los efectos físicos y psicológicos de consumir solo alimentos de McDonald’s durante un plazo de 30 días. Entre las reglas se estipulaba que el director no podía rechazar la opción de “agrandar” su pedido en caso de que se le ofreciera durante la compra.

En paralelo, redujo su actividad física para igualar el promedio del ciudadano estadounidense promedio ganando 11 kilos, un diagnóstico de depresión y disfunción hepática.

La producción se estrenó en 2004 en el Festival de Sundance y Spurlock fue galardonado como Mejor Director.

