Mujer que fue drogada por su marido en Francia para ser violada habla en juicio: “Me trataron como a una muñeca de trapo”

Un crudo testimonio entregó recientemente Gisèle Pélicot, mujer que fue drogada por su marido durante 10 años para ser violada por decenas de sujetos contactados por internet en Francia, y quien este jueves habló en el juicio contra un total de 51 hombres, incluido su esposo.

Pélicot, de 71 años, declaró ante el tribunal penal de Avignon en el cuarto día del juicio por violación con agravantes entre 2011 y 2020, y según consignó Emol, manifestó que “los policías me salvaron la vida”.

El caso, que ha conmocionado a Francia, se reveló en 2020, luego de que el marido de la víctima, Dominique Pélicot, padre de los tres hijos de Gisèle, fuera sorprendido en un centro comercial grabando bajo las faldas de las clientas.

En esa ocasión, las autoridades encontraron en computadores, discos duros y llaves USB del sujeto alrededor de 4.000 fotos y videos de la mujer inconsciente, mientras otros desconocidos la violaban.

Respecto al momento en que los investigadores le mostraron algunos de estos registros en noviembre del 2020, Pélicot, que rechazó que el proceso legal se realizara a puerta cerrada, expresó que “mi mundo se derrumba, todo se derrumba, todo lo que construí durante 50 años”.

“Estoy inerte, en mi cama y están violándome. Son escenas bárbaras”, señaló frente a los cinco magistrados del caso.

La mujer, en dicha oportunidad, se negó a ver los vídeos sobre las aproximadamente 200 violaciones que en la región de París y luego en Mazan, al sur del país. “Me tratan como a una muñeca de trapo (…). Me pregunto cómo aguanté”, indicó.

En la misma línea, mencionó que fue “sacrificada en el altar del vicio”, y añadió: “El cuerpo está caliente, no frío, pero yo estoy muerta en mi cama”.

Por su parte, algunos de los acusados, que arriesgan hasta 20 años de prisión, aseguran que no sabían que el marido de la víctima le daba somníferos, y en su defensa argumentan que pensaban que ambos eran una pareja libertina.

No obstante, Gisèle descartó lo anterior y subrayó “nunca he practicado (…) el intercambio de parejas. Me gustaría dejarlo claro”, y remarcó que “nunca fui cómplice” ni tampoco fingió que dormía. “Soy como un boxeador que se derrumba y cada vez tiene que volver a levantarse”, dijo.

En torno a los hombres que la violaron, afirmó que solo reconoce a uno, el cual fue a su casa para hablar sobre ciclismo con su esposo. “Me lo cruzaba a veces en la panadería y lo saludaba. No se me pasó por la cabeza que me violó”, precisó.

A la vez, dirigiéndose a los acusados, admitió tener “un sentimiento de asco”, y pidió que “asuman la responsabilidad de sus actos al menos una vez en la vida”.

“Hablo por todas estas mujeres que son drogadas y no lo saben, en nombre de todas estas mujeres que quizás no lo sabrán nunca (…), para que ninguna mujer más tenga que sufrir la sumisión química”, sentenció.