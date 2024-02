Murió Andréi Morozov, famoso bloguero militar que denunció miles de bajas del Kremlin en Avdivka

El reconocido y polémico bloguero militar, Andréi Morozov, conocido como “Murz”, quien pasó los últimos 10 años en el frente militar de Donbás y que denunció que la toma del bastión ucraniano de Avdivka le costó a Rusia la vida de miles de soldados, fue hallado muerto, según informaron blogueros ultranacionalistas rusos.

De acuerdo con el abogado Maxim Pashkov, quien mantuvo una conversación con “Murz” el martes, este se habría suicidado “al pegarse un tiro”. La información fue confirmada por diferentes canales de Telegram rusos.

A su vez, Morozov publicó en su canal un mensaje que insinuaba sus intenciones suicidas. “En el código samurái del Bushido estaba escrito, entre otras cosas: ‘A menudo la venganza consiste en irrumpir en la casa del enemigo y morir”, escribió, según consignó El País.

“Murz” culpó de su muerte a las presiones recibidas por integrantes de los altos mandos rusos y a los ataques recibidos por televisión por uno de los jefes de la propaganda rusa, Vladímir Soloviov, luego de que informara que, durante la toma de Kiev, cerca de 16.000 soldados rusos fallecieron. Además, contrastó que, “en el mejor de los casos”, Ucrania sólo perdió entre 5.000 y 7.000 soldados.

Cabe destacar que las cifran no han sido confirmadas de manera oficial.

Según consignó el citado medio, el bloguero escribió: “Hoy, camarada coronel, me he visto obligado a borrar la publicación por orden suya (…) Tu mando te obligó a dar esta orden, confiando en la vieja responsabilidad colectiva del ejército. ‘Si no lo elimina, no proporcionaremos suministros, munición, helicópteros, nuevos tanques y transportes de infantería’”, expresó.

“Y tu mando fue obligado a hacer esto por prostitutas políticas encabezadas por Vladímir Soloviov, que se orinan encima con la idea de venir y apretar el gatillo. Bueno, lo haré yo mismo. Me pegaré un tiro si nadie se atreve a encargarse de este asunto tan insignificante. Y te darán tanques y helicópteros”, anunció.