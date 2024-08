Nelson Mauri y los dichos de Rafael Araneda por denuncia de Mon Laferte: “Me parece raro”

Nelson Mauricio Pacheco, más conocido como Nelson Mauri, abordó recientemente las declaraciones que realizó Rafael Araneda, luego de que este último se refiriera a la denuncia que hizo la cantante Mon Laferte en contra de Jaime Román, un exproductor de “Rojo”.

Cabe destacar que en el documental que estrenó en Netflix, la artista acusó haber sufrido acoso por parte de Román durante cinco años, algo sobre lo que se pronunció Araneda, exanimador del extinto programa, en medio de su participación en “Podemos Hablar” (Chilevisión).

“Yo nunca dimensioné lo que ahí estaba pasando. Me sorprendí cuando sale a la luz toda la trama en torno a Jaime y las denuncias que se hicieron. Creo que nadie lo supo, pero si ella fue acosada, se sintió mal, yo no soy nadie para desconocer ese dolor (…) yo insisto, para mí todo fue una sorpresa. Dime hu…, dime pelotudo, dime lo que quieras, pero para mí fue una sorpresa”, expresó el conductor hace algunos días.

Bajo este contexto, y en el podcast “Dirrty Pop”, Nelson Mauri, quien también formó parte de “Rojo”, cuestionó las palabras del animador.

“Cuando ellos (los cantantes) empezaron a hacer sus discos al año tres empecé a ver a este personaje, Jaime Roman, con ello generalmente (…) porque era el productor musical del sello que hacía los discos para Rojo”, comentó, según consignó Radio Biobío.

En la misma línea, sostuvo que “ahí también entiendo a mis compañeros que digan ‘nunca caché el tema’. Obviamente, no pongo en duda lo que dice la Mon (…) pero nunca me di cuenta, por eso, porque Jaime Román no trabajaba directamente con nosotros”.

Respecto a la acusación de Mon Laferte, afirmó que “me siento reflejado (…) no se me daba ningún apoyo psicológico o más de alguna vez cuando me sacaban del programa, siempre tenía que ver con que me vieron con alguien, besándome con un chico, al final no había apoyo a nuestra estabilidad psicológica”.

Por su parte, acerca del desconocimiento de la denuncia que reconoció Araneda, subrayó que “eso si me parece raro. Es más, ahí como que podría decir que no le creo mucho”.

“Yo que estaba compitiendo en el programa no tenía por qué saber los problemas que estaban ocurriendo, es más, se nos privaba de lo que realmente estaba ocurriendo (…) pero Rafael estaba 100% ahí en lo que pasaba. Él no era el animador y ya, él sabía todo. Lo que yo veía es que él tenía el mismo poder que el director”, planteó.