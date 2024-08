Netflix habría sufrido una de sus peores filtraciones: “Ranma ½” y “Dandadan” entre los afectados

La plataforma de streaming Netflix ha sufrido uno de los peores casos de filtración de su historia, donde importantes títulos a estrenar, como “DanDaDan” y “Ranma ½”, se vieron afectados luego de que se filtraran capítulos completos a semanas de su arribo.

Así lo dio a conocer CBR, donde se informó sobre un supuesto hackeo que habría afectado de manera directa a la plataforma. De esta manera, los responsables habrían tenido acceso a diversos títulos de anime que aun no han sido estrenados, pese a que en un comienzo solo se informó que se trataba de algunos opening y endings.

Sin embargo, el citado medio apunta a que la filtración sería mucho más grave de lo que se pensó en un inicio. De acuerdo con el reporte, “Ranma ½” habría sufrido la divulgación de sus primeros capítulos, así como los primeros dos episodios de “Dandadan”.

Asimismo, se habrían filtrado ocho episodios de “Terminator Zero”, producción basada en la franquicia de películas que mantiene su fecha de estreno para el próximo 29 de agosto. En paralelo, la película “Mononoke the Movie: Phantom in the Rain” se habría filtrado por completo, de acuerdo con La Cuarta.

Cabe destacar que Netflix no ha emitido un comunicado oficial al respecto, por lo que se desconoce si la presunta filtración afectará el arribo de las producciones a la plataforma.