Presidente del Senado vivió momentos de tensión al visitar barrio Meiggs

El presidente del Senado, Manuel José Ossandón (RN), fue increpado y debió salir de una galería comercial en el barrio Meiggs en la comuna de Santiago.



El senador realizó la mañana de este viernes un punto de prensa en el marco de un recorrido que estaba realizando por la zona, esto con el fin de evaluar en terreno las necesidades del sector y el problema del comercio informal.



En ese momento, fue abordado por un grupo de personas, una de las cuales se le acercó para decirle que no podía estar grabando en ese lugar.



Posteriormente, un segundo sujeto le mencionó que debía pedir un permiso dado que era un recinto privado. “Yo no puedo entrar a tu casa sin permiso”, expresó.



El presidente de la Cámara Alta, junto con los equipos de prensa, se vio obligados a salir del lugar, realizando el punto de prensa en otro sector.



“No se aplica el estado de derecho. Esto es como el Temucuicui santiaguino, no entra la policía como debe ser ni la autoridad a aplicar la ley”, señaló Ossandón.