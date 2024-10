Nick Jonas huyó de escenario en pleno concierto en Praga tras ser apuntado con un láser: Mira el momento

Revuelo causó durante las últimas horas un video viral del artista estadounidense y miembro de los Jonas Brothers, Nick Jonas, tras abandonar abruptamente un show que el grupo realizó este martes en Praga, República Checa, a raíz de una aterradora situación.

Y es que en medio de una pausa del recital, el músico se dio cuenta que le estaban apuntando con un láser en la cabeza.

Acto seguido, Jonas reaccionó huyendo rápidamente del escenario, haciendo gestos con sus manos para detener el espectáculo.

De acuerdo a lo informado por Variety, un representante del O2 Arena, recinto donde se llevó a cabo el concierto, confirmó que el show se detuvo por varios minutos, debido al “uso de un puntero láser prohibido”.

No obstante, precisaron que “la organización respondió a este hecho. Después de unos minutos, la banda continuó con su presentación”.

Por su parte, según consignó Radio Cooperativa, trascendió que artefactos de este tipo están prohibidos en recintos donde se realizan conciertos masivos.

MIRA EL MOMENTO:

Nick Jonas runs off the stage during Jonas Brothers concert in Prague after someone pointed a laser at him. pic.twitter.com/WGozUbDISW