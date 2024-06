Nicolás Solabarrieta y “Guarén” son anunciados como nuevos participantes de “¿Ganar o Servir?”

Canal 13 confirmó este miércoles la llegada de una famosa pareja al reality “¿Ganar o Servir?”, correspondientes a nada menos que los dos ex “Tierra Brava”, Valentina “Guarén” Torres y Nicolás Solabarrieta, quienes precisamente se conocieron en este último programa de encierro.

En una conversación con la exseñal católica, Solabarrieta abordó las razones por las que decidió ingresar nuevamente a un espacio de telerrealidad. “Entrar con mi pareja desde el principio es una motivación importante, yo creo que si me hubiesen llamado solo lo habría dudado mucho, habría tenido que conversar con ella para ver si valía realmente la pena. Por suerte me lo simplificaron mucho más, porque entrar juntos me hace sentir que no tengo nada que perder”, señaló.

Asimismo, mencionó que “tenemos claro que lo más probable es que nos separen de equipos y nos toque competir entre nosotros, pero obviamente nuestro día a día, tal como en ‘Tierra Brava’, va a ser juntos siempre”.

Respecto a sus aspiraciones en “¿Ganar o Servir?”, comentó que “en el reality anterior avancé bastante, pero me quedé corto, llegué a Semifinales. Para mí ésta es como una segunda oportunidad de ganar un reality, que es lo que quiero conseguir”.

“Además tengo pendiente mi revancha con Mateucci, porque él fue el que me eliminó, e independiente que tenemos una buena relación afuera, me quedé con la espina clavada y quiero tener la oportunidad de dar vuelta las cosas”, sostuvo.

En tanto, “Guarén” se refirió al esperado reencuentro que vivirá con su amiga Fran Maira, una de las participantes del programa, y con quien actualmente se encuentra distanciada.

“Estoy nerviosa de reencontrarme con ella, porque es importante para mí, y me da nervios la reacción que tenga al verme. Yo sé que voy a querer abrazarla, y si ella quiere hablar la voy a escuchar. Y más allá de lo que haya pasado, nos queremos mucho, y las cosas se solucionan conversando”, manifestó.

En la misma línea, dijo que “para mí ella es un tema problemático. Sé que está sentida conmigo, como yo lo estoy con ella. Todo esto me da mucha pena, y lo que menos quiero es llegar a incomodarla, pero entrar a este reality es una oportunidad de trabajo”.

“Tuvimos una conversación vía mensaje donde nos dejamos algunas cosas claras. Intentamos juntarnos también pero no logramos coordinarnos nunca, y reencontrarnos en un encierro y sin haber hablado en persona va a ser complicado, así que no sé lo que va a pasar. Pero las cosas pasan por algo, y si no fue así, es porque no fue así. Yo además no me sentía preparada para hablar con ella de inmediato, y ella entendió eso”, reveló.