Nieto de María Elcira revela la reacción de policía tras mostrarle posible pista que nadie vio: hizo un llamado por las “prioridades”

Ignacio Hernández, nieto de María Elcira Contreras, se refirió a la misteriosa desaparición de su abuela y a los nuevos detalles sobre la investigación.

Según se reveló en los últimos días, la PDI ha centrado su atención en los familiares de la adulta mayor, especialmente en aquellos que la acompañaban el 12 de mayo en el restaurante del fundo Las Tórtolas, en la comuna de Limache.

Al respecto, el joven explicó que “yo no digo que no se investigue, pero por qué priorizar a la familia por sobre la gente del local o la gente de alrededor (del fundo), gente que tiene mucho más acceso. Cuando nosotros íbamos teníamos que pedir permiso para poder entrar, entonces yo cuestiono las prioridades y primeros pasos”.

En conversación con “Contigo en la mañana”, Hernández expresó que “no se ha seguido el proceso desde la forma más lógica, debieron haber tratado el espacio como una escena de un supuesto crimen, no pasar por encima de los lugares donde ella pasó, tomar declaraciones de los trabajadores, de la familia también, pero en el momento, en las primeras dos semanas, no siete meses después”.

INSÓLITA REACCIÓN DE POLICÍA

En este contexto, Ignacio lanzó una crítica hacia un funcionario policial que aparentemente ignoró una posible pista clave.

“Ese mismo día (el de la desaparición) encontramos como una boleta de un peaje, dijimos ‘oye, mira, acá hay una boleta, esto significa que es de un auto que pasó por acá’, tratando de encontrar conexiones. Y lo que hizo el PDI en ese momento fue tomarla y se la echó al bolsillo”, denunció.

Por último, al ser consultado sobre su teoría del caso, afirmó que “es más sencillo de lo que parece. Tuvo que haber habido un accidente, quizás alguien la pasó a atropellar, no pidieron ayuda en el momento y la escondieron para no complicarse. De repente esto se volvió un tema nacional y ya era mucho el miedo. Ahí empezaron a esconder la evidencia. Una segunda opción es pensar que su cuerpo ya no está ahí y que, independiente de la forma en que la hubiesen sacado, su cuerpo salió”.