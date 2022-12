No descartan cerrar la U. de Concepción al público ante hechos de violencia

El rector de la Universidad de Concepción (UdeC), Carlos Saavedra, no descartó que el campus se cierre al público a raíz de los recientes hechos de violencia registrados en su interior.



Entre los incidentes que se han viralizado en redes sociales, aparece un hombre apuntando a una mujer con una pistola en la cabeza dentro de la casa de estudios. También hubo una riña dentro del recinto estudiantil, donde dos sujetos sin polera se enfrentaron con un palo y un cuchillo, sumándose a otras situaciones como robos de vehículos e incluso denuncias de asalto.



En ese contexto, se reunió Saavedra con la delegada presidencial del Biobío, Daniela Dresdner; el alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz; y personal de Carabineros y de la Policía de Investigaciones (PDI).



Tras el encuentro, el rector de la UdeC anunció en Radio Biobío que “vamos a incorporar nuevos elementos tecnológicos para facilitar el trabajo de las policías, de Carabineros y la Policía de Investigaciones”.



Además, explicó que “nuestro campus es privado, pero de acceso público universal. Por ser de acceso público universal, lo que nosotros hemos planteado es que debe tener las mismas medidas de seguridad, de acompañamiento, para garantizar que no ocurran este tipo de hechos”.



Y si bien aclaró que “no está en los objetivos de nuestra comunidad el cerrar este espacio que es parte de la ciudad”, recalcó que “no podemos descartarlo si en un futuro las situaciones no cambian”.



Idea que fue cuestionada por el alcalde Ortiz, quien acusó que “no nos pueden ganar los flaites. Nosotros queremos nuestra universidad abierta (…) No queremos que nos ganes los delincuentes, por lo tanto, este esfuerzo lo tenemos que hacer entre todas y todo”.