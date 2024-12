“No me cierro a nada”: Luis Jiménez sorprende a Pamela Díaz por opción de volver con Coté López

Luis Jiménez sorprendió en una reciente entrevista con Pamela Díaz, tras referirse a la posibilidad de retomar la relación con su exesposa, Coté López.

En una conversación con “La Fiera” para su programa de YouTube, “Sin Editar”, el “Mago” se sinceró luego de una particular y directa pregunta de Díaz, quien le consultó: “¿Volverías con tu ex?”.

Acto seguido, Jiménez respondió con un certero “sí”, mientras que la también conductora de Canal 13 reaccionó diciendo que “vas a tener que hacer mucho mérito”.

En este sentido, el exjugador de la selección chilena dejó en claro que “no he dicho que ahora, pero no me cierro a nada”.

Luego, Pamela le pidió a Luis que revelara “cosas buenas que tiene la Coté”, debido a que “la gente no la conoce mucho y ella no se deja conocer mucho tampoco”.

“Es alegre, es muy espontánea y muy real. Es muy parecida a ti en ese sentido, o sea, si no le gustas, no le gustas. Y no le interesa poner caras si no es real, es honesta”, contestó Jiménez.

Por su parte, el exfutbolista remarcó que tampoco le cerraba la puerta a la opción de ser amigos o “más que amigos”. “Hoy día no creo, pero más adelante sí, seguro”, planteó.