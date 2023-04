Núñez por dichos de Chahuán sobre fondos de pensiones: “Ha girado peligrosamente a la izquierda”

La senadora Paulina Núñez, (RN) abordó los dichos del presidente del partido, Francisco Chahuán, respecto a la posibilidad de crear una entidad estatal que “pague las pensiones”.



En conversación con Radio Cooperativa, Chahuán sostuvo que “hemos presentado una propuesta muy sustantiva que dice relación con aumentos de competencia en la administración de fondos de pensiones; que dice relación, incluso, con la posibilidad de un órgano estatal que sea justamente el que pague las pensiones”.



“En esas propuestas estamos disponibles, incluso, para poder financiar un seguro de longevidad que permita el recálculo de las pensiones y que haría subir las pensiones en un 15% aproximadamente solamente por el recálculo a los 80 años”, aseveró el parlamentario.



Luego de estas declaraciones, mediante su cuenta de Twitter el presidente de RN indicó que “Renovación Nacional jamás aceptará un monopolio estatal que administre los fondos de los trabajadores. Los trabajadores son dueños de sus ahorros previsionales, son heredables y tienen derecho a elegir quienes se los administran, ya sea una entidad pública o privada”.



En ese contexto, según consignó Ex Ante, Núñez habría enviado un mensaje en donde expresó que “somos un partido de derecha, no nos perdamos en eso. Francisco Chahuán ha girado peligrosamente a la izquierda y ha puesto en riesgo la elección cuando faltan 15 días para esta”.



Es así como la senadora abordó las próximas elecciones del 7 de mayo del Consejo Constitucional y realizó un llamado a que “la directiva que convoque a todos y que forme un equipo de refuerzo para intervenir la campaña, a menos de 15 días no podemos darnos el lujo de seguir cometiendo errores”.



Asimismo, precisó que “en la franja, por ejemplo, debemos sumar rostros nacionales como Germán Codina, Mario Desbordes, Cristián Monckeberg, Felipe Alessandri, Cote Ossandón, Marcela Sabat, Teodoro Ribera, Pancho Orrego, entre otros, se podría haber hecho desde un inicio, pero nunca es tarde y debemos ejecutarlo ahora”.