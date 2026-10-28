Home Nacional "oposición confirma acusación constitucional contra el ministro fe..."

Oposición confirma acusación constitucional contra el ministro Fernando Rabat

La presidenta del Frente Amplio, Gael Yeomans, remarcó que “estamos convencidos de que un error como este no puede ser avalado por el Congreso. Vamos a trabajar seriamente en la construcción de los argumentos (del libelo), porque creemos que el ministro tiene que salir de su cargo y las responsabilidades políticas se deben asumir”.

Leonardo Medina
Comparte esta noticia
Oposición confirma acusación constitucional contra el ministro Fernando Rabat

Luego de la sesión especial en la Cámara de Diputadas y Diputados, la oposición confirmó este miércoles que impulsará una acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat.

El anuncio se enmarca dentro de la polémica por la rebaja de condenas a autores de delitos sexuales contra menores. 

Después de la presentación del ministro en la Sala, donde Rabat explicó dicha decisión, integrantes de la oposición confirmaron que promoverán la acusación constitucional. 

En un punto de prensa, y según consignó Radio Cooperativa, la presidenta del Frente Amplio, Gael Yeomans, acusó que desde el Gobierno “vulneraron los derechos de los niños. Hay agresores sueltos en las calles producto del error garrafal que cometieron y eso es absolutamente imperdonable”.

“Por esa razón, hemos tomado la decisión de impulsar la acusación constitucional, porque estamos convencidos de que un error como este no puede ser avalado por el Congreso. Vamos a trabajar seriamente en la construcción de los argumentos (del libelo), porque creemos que el ministro tiene que salir de su cargo y las responsabilidades políticas se deben asumir”, planteó. 

Asimismo, la diputada señaló que “si es que el Presidente Kast no ha tomado la definición (de destituirlo) e insiste en ratificar su cargo a pesar de los hechos conocidos, es nuestra obligación ejercer todas las herramientas de fiscalización y eso es lo que vamos a hacer”.

“Hay que buscar la responsabilidad política hasta el final

Por su parte, la diputada del Partido Comunista, Daniela Serrano, dijo que Rabat “no actuó apegado a la ley. Él mismo se atribuyó una facultad que no le corresponde: no le corresponde interpretar la ley”.

“Nosotros iniciamos el primer paso, que era escuchar al Gobierno en lo injustificable; pero se retiró (anticipadamente el ministro Rabat de la Sala y) no le dio una respuesta (satisfactoria) a la Cámara. Por tanto, de manera responsable, todos los partidos presentes (opositores) vamos a impulsar una AC”, subrayó.

En ese sentido, afirmó que “hay que buscar la responsabilidad política hasta el final, porque sabemos que este Gobierno, cuando saca a sus ministros, los pone de asesores en el Segundo Piso o incluso le ofrece puestos diplomáticos. Por temas de convicción política y de resguardo a las víctimas, vamos a perseverar (en el libelo acusatorio)”.

Rabat se defendió por rebajas de condenas y cuestionó al Congreso: “Si has tenido una omisión consciente, no puedes reprochar”
Source Texto: La Nación/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Rabat se defendió por rebajas de condenas y cuestionó ...

Durante la sesión especial de la Cámara Baja, el ministro afirmó que tiene “claro que estamos en una instancia política, pero también debo, porque me he dado cuenta en los 15 minutos que se antecedieron que no se entiende el procedimiento de rebaja de condena, que no se dividen y se señalan cuáles son las competencias que le corresponden a un ministro de Estado”.

Leer mas
Nacional
Barraza inició cuestionamientos a Rabat en sesión espe...

El diputado del PC emplazó duramente al ministro de Justicia y pidió que deje su cargo, señalando que “cuando un niño encuentra el valor para denunciar, deposita su confianza en que las instituciones serán capaces de protegerlo. Esa confianza no puede terminar con una rebaja de condena inexplicable”.

Leer mas
Nacional
Corte Suprema remueve a juez Daniel Urrutia por viajes...

La decisión fue unánime y se fundamentó en que el magistrado no mantuvo el buen comportamiento exigido por la Constitución, según explicó la presidenta del máximo tribunal, Gloria Ana Chevesich.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Leonardo Medina
10
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/