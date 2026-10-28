Oposición confirma acusación constitucional contra el ministro Fernando Rabat

Luego de la sesión especial en la Cámara de Diputadas y Diputados, la oposición confirmó este miércoles que impulsará una acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat.

El anuncio se enmarca dentro de la polémica por la rebaja de condenas a autores de delitos sexuales contra menores.

Después de la presentación del ministro en la Sala, donde Rabat explicó dicha decisión, integrantes de la oposición confirmaron que promoverán la acusación constitucional.

En un punto de prensa, y según consignó Radio Cooperativa, la presidenta del Frente Amplio, Gael Yeomans, acusó que desde el Gobierno “vulneraron los derechos de los niños. Hay agresores sueltos en las calles producto del error garrafal que cometieron y eso es absolutamente imperdonable”.

“Por esa razón, hemos tomado la decisión de impulsar la acusación constitucional, porque estamos convencidos de que un error como este no puede ser avalado por el Congreso. Vamos a trabajar seriamente en la construcción de los argumentos (del libelo), porque creemos que el ministro tiene que salir de su cargo y las responsabilidades políticas se deben asumir”, planteó.

Asimismo, la diputada señaló que “si es que el Presidente Kast no ha tomado la definición (de destituirlo) e insiste en ratificar su cargo a pesar de los hechos conocidos, es nuestra obligación ejercer todas las herramientas de fiscalización y eso es lo que vamos a hacer”.

“Hay que buscar la responsabilidad política hasta el final“

Por su parte, la diputada del Partido Comunista, Daniela Serrano, dijo que Rabat “no actuó apegado a la ley. Él mismo se atribuyó una facultad que no le corresponde: no le corresponde interpretar la ley”.

“Nosotros iniciamos el primer paso, que era escuchar al Gobierno en lo injustificable; pero se retiró (anticipadamente el ministro Rabat de la Sala y) no le dio una respuesta (satisfactoria) a la Cámara. Por tanto, de manera responsable, todos los partidos presentes (opositores) vamos a impulsar una AC”, subrayó.

En ese sentido, afirmó que “hay que buscar la responsabilidad política hasta el final, porque sabemos que este Gobierno, cuando saca a sus ministros, los pone de asesores en el Segundo Piso o incluso le ofrece puestos diplomáticos. Por temas de convicción política y de resguardo a las víctimas, vamos a perseverar (en el libelo acusatorio)”.