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Por causas naturales: murió juez del proceso contra Nicolás Maduro a los 92 años

El Tribunal de Distrito Sur de Nueva York anunció el fallecimiento por causas naturales de este magistrado nombrado por el presidente estadounidense Bill Clinton en 1998, según recoge la cadena de televisión CBS.

Eduardo Córdova
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Por causas naturales: murió juez del proceso contra Nicolás Maduro a los 92 años

El juez estadounidense Alvin K. Hellerstein, quien lleva el proceso penal contra el expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, murió este miércoles a los 92 años.

El Tribunal de Distrito Sur de Nueva York anunció el fallecimiento por causas naturales de este magistrado nombrado por el presidente estadounidense Bill Clinton en 1998, según recoge la cadena de televisión CBS.

Hellerstein estuvo a cargo de una amplia variedad de casos federales, entre ellos los atentados perpetrados por Al Qaeda el 11 de septiembre de 2001.

Desde hace meses llevaba el caso contra el exmandatario y la exprimera dama venezolanos por supuestas represión y tortura sistemáticas, unas acusaciones que se suman a las de 2020 por narcotráfico y delitos relacionados con armas.

El tribunal no precisó quién asumirá los casos de Hellerstein ni qué efectos tendrá su fallecimiento en el calendario del procedimiento contra el mandatario venezolano.

Source Texto: La Nación / Foto: X
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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