Arenas respalda a Rabat y descarta su salida del Gobierno: “No ha cometido ningún hecho ilegal”

El subsecretario de la Secretaría General de Gobierno, Gonzalo Arenas, reafirmó este miércoles el respaldo del Ejecutivo al ministro de Justicia, Fernando Rabat.

Todo esto, en medio de la polémica por los decretos firmados que permitieron a 56 personas condenadas por delitos sexuales contra menores de edad acceder a rebajas de pena.

En ese marco, el vocero subrayó que Rabat mantiene el respaldo del Presidente José Antonio Kast. Además, descartó su salida del Gobierno.

“El ministro Rabat ha sido un gran ministro“

“El ministro cuenta con el mismo respaldo del presidente José Antonio Kast”, sostuvo. A lo anterior añadió: “El ministro Rabat ha sido un gran ministro, no ha cometido ningún hecho ilegal ni inconstitucional”.

Según consignó 24 Horas, y ante una eventual acusación constitucional, indicó que a juicio del Ejecutivo, “no se cumplen ninguna de las causales establecidas en la Constitución” para presentar este recurso.

“Cuando consideramos que la Constitución y la ley resguardan bien los derechos de las actuaciones que ha desarrollado el ministro Rabat, no vemos por qué tenga que pedirse la renuncia”, expresó.

Arenas también se refirió al apoyo de algunas voces del oficialismo a la salida del ministro. En ese contexto, planteó que espera que los parlamentarios “escuchen detenidamente” los argumentos de Rabat.

“Esto no es un regimiento, el Congreso discute y analiza en su mérito (…). Espero que, con buena fe y queriendo escuchar los argumentos del ministro, muchos de los parlamentarios que apoyan al Gobierno se van a convencer de lo injusta que sería presentar una acusación constitucional”, dijo.

Cabe destacar que Rabat asistirá este miércoles a una sesión especial de la Cámara de Diputadas y Diputados. Aquí, deberá explicar los decretos que permitieron las rebajas de condena.