Temblor de magnitud 4,1 se percibe en Santiago y O’Higgins: epicentro fue cerca de Melipilla

Un sismo de magnitud 4,1 se registró la mañana de este miércoles y fue percibido en las regiones Metropolitana y de O’Higgins. Según el Centro Sismológico Nacional, el epicentro se ubicó al suroeste de Melipilla.

El movimiento telúrico ocurrió a las 9:52 horas, de acuerdo con el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile. Además, tuvo una profundidad de 57 kilómetros.

El organismo precisó que el epicentro se localizó a 27 kilómetros al suroeste de Melipilla, en la Región Metropolitana.

¿En qué comunas se percibió el temblor?

Según el reporte de Senapred, el sismo se percibió en distintas comunas de la Región Metropolitana. Entre ellas se encuentran Puente Alto, Curacaví, María Pinto, La Cisterna, La Florida, Peñaflor y Quilicura.

En la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins, el movimiento también fue percibido en varias localidades.

Entre las comunas mencionadas por Senapred figuran Rancagua, Las Cabras, Mostazal, San Vicente de Tagua Tagua, San Fernando, Codegua, Graneros y Machalí.

Asimismo, el organismo reportó percepción en Pichidegua, Litueche, Peralillo, Placilla y Santa Cruz.

Senapred incluyó estos antecedentes en su evaluación de afectación a personas, infraestructura y servicios básicos.