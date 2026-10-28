Home Nacional "temblor de magnitud 4,1 se percibe en santiago y o’higgins: epice..."

Temblor de magnitud 4,1 se percibe en Santiago y O’Higgins: epicentro fue cerca de Melipilla

El movimiento telúrico ocurrió a las 9:52 horas, de acuerdo con el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile. Además, tuvo una profundidad de 57 kilómetros. El organismo precisó que el epicentro se localizó a 27 kilómetros al suroeste de Melipilla, en la Región Metropolitana.

Eduardo Córdova
Comparte esta noticia
Temblor de magnitud 4,1 se percibe en Santiago y O’Higgins: epicentro fue cerca de Melipilla

Un sismo de magnitud 4,1 se registró la mañana de este miércoles y fue percibido en las regiones Metropolitana y de O’Higgins. Según el Centro Sismológico Nacional, el epicentro se ubicó al suroeste de Melipilla.

El movimiento telúrico ocurrió a las 9:52 horas, de acuerdo con el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile. Además, tuvo una profundidad de 57 kilómetros.

El organismo precisó que el epicentro se localizó a 27 kilómetros al suroeste de Melipilla, en la Región Metropolitana.

¿En qué comunas se percibió el temblor?

Según el reporte de Senapred, el sismo se percibió en distintas comunas de la Región Metropolitana. Entre ellas se encuentran Puente Alto, Curacaví, María Pinto, La Cisterna, La Florida, Peñaflor y Quilicura.

En la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins, el movimiento también fue percibido en varias localidades.

Entre las comunas mencionadas por Senapred figuran Rancagua, Las Cabras, Mostazal, San Vicente de Tagua Tagua, San Fernando, Codegua, Graneros y Machalí.

Asimismo, el organismo reportó percepción en Pichidegua, Litueche, Peralillo, Placilla y Santa Cruz.

Senapred incluyó estos antecedentes en su evaluación de afectación a personas, infraestructura y servicios básicos.

Source Texto: La Nación / Foto: Aton (referencial)
Comparte esta noticia
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Arenas respalda a Rabat y descarta su salida del Gobie...

El vocero de Gobierno remarcó que el ministro de Justicia mantiene el respaldo del Presidente José Antonio Kast. Además, señaló que, ante una eventual acusación constitucional, el Ejecutivo considera que “no se cumplen ninguna de las causales establecidas en la Constitución” para presentar este recurso.

Leer mas
Economía
Dólar en Chile cae $3,4 y se acerca a los $979: cobre ...

La divisa estadounidense comenzó la jornada en puntas de $978,9 comprador y $979,2 vendedor. Con este retroceso, continúa corrigiendo desde los máximos cercanos a $997 registrados a comienzos de semana.

Leer mas
Nacional
“Un error político de proporción”: Alessandri aborda s...

“Que el Estado esté dando alguna facilidad o alguna rapidez para que una persona que cometió ese tipo de delitos gravísimos pueda salir antes de la cárcel, siempre es negativo. No basta decir cumplí con la ley, usted tiene la obligación de poner todas las trabas legales que sea necesario”, señaló el presidente de la Cámara Baja.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Eduardo Córdova
12
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/