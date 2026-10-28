“Un error político de proporción”: Alessandri aborda situación de Rabat y prevé acusación constitucional

El presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, Jorge Alessandri (UDI), se refirió a la situación que enfrenta el ministro de Justicia, Fernando Rabat, tras la polémica por la firma de rebaja de penas para condenados por delitos sexuales contra menores de edad.

En entrevista con Radio Agricultura, el diputado describió como un “error político de proporción” la mencionada firma. Además, anticipó una posible acusación constitucional, luego de la sesión especial que habrá en esta jornada por la entrega de los beneficios.

“Evidentemente es gravísimo”

Por un lado, Alessandri comentó que “evidentemente es gravísimo, uno no puede más que empatizar con las víctimas. Que el Estado esté dando alguna facilidad o alguna rapidez para que una persona que cometió ese tipo de delitos gravísimos pueda salir antes de la cárcel, siempre es negativo. No basta decir cumplí con la ley, usted tiene la obligación de poner todas las trabas legales que sea necesario”.

A su vez, según consignó Emol, señaló que “demorar esa salida anticipada de la cárcel un día ya era una ganancia para esa víctima que va a cargar con ese dolor por toda la vida, no solamente la víctima, sino que la familia”. También, enfatizó: “La democracia está operando, el Congreso no solo ha puesto el grito en el cielo, ha citado una sesión especial para hoy día”.

“Por supuesto que el ministro Rabat no quería liberar a presos condenados por violación de menores”, subrayó, añadiendo que “por supuesto que el ministro Rabat habría querido una posibilidad legal mejor”.

Sin embargo, planteó que “muchos creemos que el ministro Rabat sí tenía una posibilidad de entorpecer, demorar, exigir que esto pasara por los tribunales”. El legislador expresó que “evidentemente no lo hizo, ya sea por falla de sus equipos, o por un apuro en la firma, y los Gobiernos al final, cuando flaquean en un punto, terminan debilitándose en las votaciones de otra cosa en el Congreso”.

“Lo importante acá es el programa de Gobierno del Presidente Kast, cómo llevamos a cabo ese programa de Gobierno, cómo contamos con el apoyo y los votos suficientes, y estas cosas, evidentemente, por la gravedad que tienen, debilitan”, admitió.

Posible acusación constitucional

Respecto a lo que podría ocurrir tras la sesión especial, dijo: “Probablemente interpelación, y no se cierra la puerta a una acusación constitucional, según lo que ha anunciado la oposición”.

“Yo creo, siento y huelo, que hoy día en la tarde después de la sesión van a anunciar la acusación constitucional, independiente de las explicaciones que pueda dar Rabat”, puntualizó.

En cuanto a si considera que sería mejor que el ministro renunciara, manifestó que “esa es una facultad que tiene el Presidente de la República. Insisto, un ministro preparado, un ministro con todas las capacidades, pero un error político de proporción”.