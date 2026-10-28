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Confirman investigación por secuestro de empresario en Santiago: Carabineros detiene a dos personas e incauta un arma

La Fiscalía confirmó que investiga una denuncia por el secuestro de un empresario en la Región Metropolitana. El hecho habría ocurrido en la zona sur de la capital y fue denunciado durante la madrugada del martes.

Eduardo Córdova
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Confirman investigación por secuestro de empresario en Santiago: Carabineros detiene a dos personas e incauta un arma

La Fiscalía investiga el secuestro de un empresario en la zona sur de Santiago. En paralelo, Carabineros realiza diligencias en distintas comunas de la Región Metropolitana y detuvo a dos personas en Quinta Normal.

La Fiscalía confirmó que investiga una denuncia por el secuestro de un empresario en la Región Metropolitana. El hecho habría ocurrido en la zona sur de la capital y fue denunciado durante la madrugada del martes.

Hasta ahora, se conocen pocos antecedentes sobre el caso. La identidad de la víctima no ha sido revelada y tampoco se ha informado si fue encontrada o cuál es su estado actual.

En tanto, Carabineros desarrolla diligencias en distintos puntos de Santiago para reunir evidencia y establecer posibles lugares de interés para la investigación.

Detienen a dos personas en Quinta Normal

Durante los procedimientos, Radio Biobío llegó hasta un galpón ubicado en Quinta Normal. En el lugar, constató la detención de dos personas, aparentemente de nacionalidad extranjera, además de la incautación de un arma de fuego.

Por ahora, no se han entregado detalles sobre los motivos de estas detenciones. Tampoco se ha confirmado si los aprehendidos tienen relación con el secuestro del empresario.

Fiscalía ECOH y OS9 investigan el secuestro

El fiscal jefe Supraterritorial (s), Marcelo Vargas, confirmó que las diligencias se realizan en coordinación con la Fiscalía ECOH de la Región Metropolitana y el OS9 de Carabineros.

El persecutor explicó que los equipos policiales trabajan en distintas comunas para identificar posibles lugares y vehículos vinculados con el caso.

“El equipo OS9 está trabajando en este momento en distintas comunas de la Región Metropolitana para establecer lugares de interés, vehículos de interés, etc. Y obviamente están trabajando en colaboración con el laboratorio de Carabineros para efectos de poder levantar evidencia, ya sea de los lugares o de los vehículos”, indicó.

Finalmente, Vargas evitó responder si existió contacto entre los investigadores, la víctima y sus presuntos secuestradores.

La investigación continúa en desarrollo y, hasta el momento, no se han confirmado nuevos antecedentes sobre el paradero del empresario ni sobre la eventual participación de los detenidos.

Source Texto: La Nación / Foto: Fiscalía ECOH (referencial)
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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